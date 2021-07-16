روسيا تدعو لانسحاب تدريجي ومنسق لجميع القوات الأجنبية من ليبيا

أكد نائب المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، الخميس، أنه يجب ضمان عدم وجود أي تهديد بتصعيد عسكري جديد في ليبيا.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال نائب المندوب الروسي دميتري بوليانسكي خلال كلمة أمام مجلس الأمن ضمن جلسة بشأن ليبيا، أنه من الضروري التأكد من عدم الإخلال بميزان القوى الحالي على الأرض في ليبيا داعيا إلى انسحاب تدريجي ومنسق لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.

وقال مندوب روسيا أمام مجلس الأمن "أنجز الليبيون مسودة مسار سياسي واعد يحتاج لعمل كبير ومستمر وإنجاز انتخابات عامة في 24 كانون الاول ديسمبر المقبل يتطلب قاعدة دستورية توافقية".

وشدد المندوب الروسي على أن توحيد الجيش وضمان الأمن وفتح الطريق الساحلي أمور حيوية.