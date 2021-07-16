قوات الأمن الباكستانية تفرق حشداً مؤيداً لطالبان حاول عبور الحدود مغ أفغانستان

استخدم حرس الحدود الباكستاني، اليوم الخميس، الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق حشد مؤلف من مئات الأشخاص، كانوا يحاولون عبور نقطة مراقبة حدودية إلى الجانب الأفغاني.

وقال بيان للأمن الباكستاني، تلقى "تابناك"نسخة منه، إن حشداً من نحو 400 شخص حاولوا عبور الحدود بالقوة، ورموا الحجارة على قوات الأمن، ما دفع بعناصرها إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع.

ومنذ الأربعاء أكد مسؤول في قوات الأمن الباكستانية أن حركة طالبان سيطرت على معبر سبين بولدوك-شامان. وأوضح قائلا: "رفعوا علمهم وأنزلوا العلم الأفغاني".

ويعبر يومياً الحدود إلى شامان مئات الأشخاص، معظمهم أفغان من التجار والعمال الزراعيين. وأغلقت السلطات الباكستانية الحدود منذ السادس من تموز/يوليو بسبب الوضع الصحي المرتبط بفيروس كورونا

ويُعد المركز الحدودي بين البلدين أحد أكثر المعابر أهمية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لطالبان إذ يمكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني حيث تتمركز قيادة طالبان منذ عقود وينتشر عدد غير معروف من المقاتلين الاحتياطيين الذين يُرسلون إلى أفغانستان للقتال.