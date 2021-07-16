الحكومة: طالبان عرضت وقفًا لإطلاق النار في البلاد لمدة 3 أشهر بشروط

مفاوض من الحكومة الأفغانية يقول إن حركة "طالبان" اقترحت وقفًا لإطلاق النار، لمدة 3 أشهر، وذلك بعد أن أعلنت الحركة عن تقدمها ميدانيًا وسيطرتها على مساحات واسعة من البلاد على مدار الأسابيع الماضية.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال عضو في الفريق التفاوضي الحكومي، نادر نادري، أن حركة "طالبان" عرضت خطة لإعلان هدنة لمدة ثلاثة أشهر في البلاد بشروط محددة.

وصرّح نادري، أثناء مؤتمر صحفي عقده في كابل اليوم الخميس، بأن شروط الحركة تتمثل بالإفراج عن سبعة آلاف من أنصارها المعتقلين وشطب أسماء قياداتها من القائمة السوداء الأممية.

ولفت المسؤول إلى أن هذا الطلب مفرط، قائلاً: "شهدنا أن الإفراج عن خمسة آلاف من عناصر "طالبان" المعتقلين لم يساعد في تحسين الوضع بل بالعكس زاد من حدة العنف".

وأشار نادري إلى أن تصعيد الأعمال القتالية في أنحاء متفرقة من البلاد أسفر عن تعليق 112 مشروعا تنمويا، مع تدمير 260 مرفقا حكوميا على الأقل في المناطق التي سقطت في قبضة "طالبان" وتعليق الخدمات العامة هناك.

وتعيش أفغانستان حروبًا متواصلة منذ 43 عاما، أطولها الحرب الامريكية على البلاد، التي استمرت 21 عامًا وتنتهي بانسحاب الولايات المتحدة هذا العام، جنبًا إلى جنب مع توجه حركة طالبان إلى السيطرة العسكرية السريعة على المدن والمحافظات الأفغانية، ما يعطي انطباعًا بان لا نهاية قصيرة لمسلسل الحروب في البلاد.