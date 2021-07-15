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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.
رمز الخبر: ۵۴۳۰۲
تأريخ النشر: 15 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أفادت دائرة أوقاف القدس، أن عددًا من المستوطنين اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال ومارسوا طقوساً تلمودية بشكل علني.

وكان خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشّيخ عكرمة صبري، قد دع في وقت سابق إلى الرباط في المسجد الأقصى لإعماره والحفاظ عليه ومنع المستوطنين من انتهاك حرمته وحرمة الأيّام المباركة من ذي الحجة.

وأكد الشّيخ عكرمة صبري أنّ عزم المستوطنين اقتحام الأقصى عمومًا هو انتهاك لحرمته، مستنكرًا ما وصفه بـ"الاعتداء الصارخ وزيادة في انتهاك حرمة الأقصى المبارك بتهديد المستوطنين اقتحامه في أيّام مباركة للمسلمين قبل يوم عرفة الّذي يعتبر من الأيّام المرتبطة بالحجّ وصيام المسلمين".

وعدّ خطيب الأقصى تهديدات المستوطنين بانتهاك الحرمات والمقدسات في الثامن من ذي الحجة، انتهاكًا خطيرًا فيه اعتداءان أحدهما على المسجد الأقصى وآخر على الأيّام المقدسة لدى المسلمين.

وقال إنّ "دلالات إصرار المستوطنين على اقتحام الأقصى يؤكّد أنّ الحكومة الإسرائيلية الجديدة لا تقلّ خطورة وتطرّفًا عن الحكومة السابقة، فكلّهم معتدون ومجرمون بحقّ المسلمين".

وحمّل المسؤولية الكاملة لحكومة الاحتلال الجديدة؛ لأنّها توفّر الحماية للمستوطنين المقتحمين. كما حمّل المسؤولية أيضًا للحكومات العربية والإسلامية الّتي تقصّر بحقّ الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية، مطالبًا بضرورة التحرّك لوقف اعتداءات الاحتلال ومنع تماديه ضدّ المقدسات.

ويستعد المستوطنون لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك في الثامن من ذي الحجة، والّذي يتزامن مع ما يسّمى "ذكرى خراب الهيكل"، كما يزعم المستوطنون.

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال
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