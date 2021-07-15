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شويغو: جربنا خلال العملية العسكرية في سوريا أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن العسكريين الروس جربوا خلال العملية العسكرية في سوريا أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة.
رمز الخبر: ۵۴۳۰۱
تأريخ النشر: 15 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال شويغو خلال لقاء مع كوادر شركة "روست فيرتول" لصناعة المروحيات، الأربعاء: "قمنا باختبار أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة، بما فيها مروحياتكم".

وأضاف أن أنظمة الأسلحة للمروحيات شهدت تطويرا كبيرا بنتيجة العملية في سوريا.

وفي معرض حديثه عن تطوير أنظمة الأسلحة للمروحيات، أشار شويغو إلى أنه من أجل ضمان سلامة المروحيات يجب تزويدها بالأسلحة التي يزيد مداها عن مدى أنظمة الدفاع الجوي أو المجمعات الصاروخية المحمولة.

وتابع مخاطبا العاملين في شركة "روست فيرتول": "ونحن نمتلك مثل هذه الأسلحة اليوم، وهذا بفضل العملية في سوريا وبفضل عملكم".

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