النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۹مشاهدات
‍ پ

إصابة جندي إسرائيلي جرّاء إطلاق نار شمالي القدس المحتلة

وتم اعتراض السيارة واعتقال المسلح في منطقة "عطروت" الصناعية شمالي القدس العربية المحتلة بعد مطاردة قصيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعثر داخلها على مسدس، بحسب المصدر ذاته.
رمز الخبر: ۵۴۲۶۰
تأريخ النشر: 14 July 2021

أصيب جندي إسرائيلي، مساء الثلاثاء، في عملية إطلاق نار عند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "فلسطينيا أطلق النار من داخل سيارة تجاه الجنود على الحاجز، وأصاب أحدهم بجروح طفيفة في إحدى يديه".

ورد الجنود الإسرائيليين بإطلاق النار تجاه السيارة، التي فرت من المكان.

وتم اعتراض السيارة واعتقال المسلح في منطقة "عطروت" الصناعية شمالي القدس العربية المحتلة بعد مطاردة قصيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعثر داخلها على مسدس، بحسب المصدر ذاته.

من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن "الفلسطيني ويبلغ من العمر 36 عاما من سكان القدس الشرقية"، دون مزيد من التفاصيل.

المصدر: القدس العربي

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
اتفاق لبناني سوري على إنشاء معبر جديد على الحدود بين البلدين
مطالب صهيونية بزيادة الضغط عى لبنان واستثمار أزمته الإقتصادية
بينيت يبحث مع نائب رئيس غينيا الاستوائية نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة
الرئيس عون للموفد الفرنسي: الجهود قائمة لتشكيل حكومة جديدة
اشتية يؤكد للمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية
السعودية..اكتمال الاستعدادات لاستقبال 60 ألف حاج في موسم استثنائي للعام الثاني على التوالي
لأول مرة منذ العدوان الاخير.. سلطات الاحتلال تسمح بعبور أصناف جديدة من السلع لغزة
قائد الجيش الايراني يتفقد الوحدات العسكرية على الحدود مع افغانستان
السفير البابوي من بعبدا: من دون حكومة لا يمكن التوصل الى حلول حقيقية لما يعانيه لبنان
الإمارات تفتتح سفارتها في تل أبيب ورئيس الكيان يعلق: خطوة مهمة للشرق الأوسط بأكمله
على اميركا مغادرة المنطقة قبل فوات الاوان
إصابة جندي إسرائيلي جرّاء إطلاق نار شمالي القدس المحتلة
السفير الايراني في قطر يلتقي امين عام منتدى الدول المصدرة للغاز
مترجم: الأردن الآن حليف للجمهورية الإسلامية الإيرانية
السعودية.. محمد بن نايف قد يموت في أية لحظة داخل السجن
الاحتلال الأميركي للاقتصاد اللبناني
أردوغان في اتصال مع نظيره الصهيوني: العلاقات التركية الإسرائيلية مهمة للشرق الأوسط وهناك إمكانية للتعاون
50 ضحية وعشرات الجرحى في حريق مركز لمصابي كورونا بالناصرية والحكومة تعلن الحداد العام
سوريا.. وفد أمريكي يزور الرقة بعد سنتين من الانسحاب
المهدي: الاتفاق على إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية سيكون مفتاح عمل استراتيجي
المقاومة الفلسطينية لديها صواريخ لم يكشف عنها بعد وأفشلت عمل القبة الحديدية
القائم بالاعمال الايراني يجري مباحثات مع السفير الايطالي في ابوظبي
يجب رفع الحظر الامريكي بنحو مؤثر يمكن التأكد من صدقيته
الرئيس الكوبي: واشنطن تسعى إلى إثارة الاضطرابات الاجتماعية في بلادنا
"المقاومة العراقية" تعلن "حرباً مفتوحة" ضد الاميركيين: لا هدنة جديدة
وزير الدفاع اليمني : القادم سيكلف دول العدوان ثمناً باهضا إذا استمروا في غيهم
المبعوث السویدی الى الیمن یلتقی خاجی فی طهران
ظريف: مفاوضات فيينا اقتربت من اطار اتفاق محتمل لرفع الحظر الاميركي
عصائب اهل الحق: أمريكا تفتعل الفوضى لزج العراق في صراعات خارجية وداخلية
الصحة اليمنية: استمرار الحصار الأمريكي يتسبب بكارثة صحية