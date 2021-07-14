إصابة جندي إسرائيلي جرّاء إطلاق نار شمالي القدس المحتلة

وتم اعتراض السيارة واعتقال المسلح في منطقة "عطروت" الصناعية شمالي القدس العربية المحتلة بعد مطاردة قصيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعثر داخلها على مسدس، بحسب المصدر ذاته.

أصيب جندي إسرائيلي، مساء الثلاثاء، في عملية إطلاق نار عند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "فلسطينيا أطلق النار من داخل سيارة تجاه الجنود على الحاجز، وأصاب أحدهم بجروح طفيفة في إحدى يديه".

ورد الجنود الإسرائيليين بإطلاق النار تجاه السيارة، التي فرت من المكان.

وتم اعتراض السيارة واعتقال المسلح في منطقة "عطروت" الصناعية شمالي القدس العربية المحتلة بعد مطاردة قصيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعثر داخلها على مسدس، بحسب المصدر ذاته.

من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن "الفلسطيني ويبلغ من العمر 36 عاما من سكان القدس الشرقية"، دون مزيد من التفاصيل.

المصدر: القدس العربي