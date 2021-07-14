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قائد الجيش الايراني يتفقد الوحدات العسكرية في الحدود مع افغانستان

كما تدارس القائد العام للجيش الايراني خلال الزيارة احدث اوضاع التحركات والاحداث التي وقعت خلال الايام الاخيرة في افغانستان وحدود ايران.
رمز الخبر: ۵۴۲۵۵
تأريخ النشر: 14 July 2021

زار القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبدالرحيم موسوي صباح اليوم الاربعاء مدينة تايباد بمحافظة خراسان رضوي شمال شرق ايران ونقطة الصفر الحدودية بين ايران وافغانستان وتفقد الوحدات العسكرية للجيش المتواجدة في حدود دوغارون.

وتفقد اللواء موسوي خلال هذه الزيارة عن كثب المعدات العسكرية والآلية واللوجستية والالكترونية لوحدات الجيش في لواء "الشهيد تولائي" المتحرك 277 في دوغارون.

كما تدارس القائد العام للجيش الايراني خلال الزيارة احدث اوضاع التحركات والاحداث التي وقعت خلال الايام الاخيرة في افغانستان وحدود ايران.

وتقع حدود دوغارون على بعد 18 من مدينة تايباد على بعد 238 كم الى الجنوب الشرقي من مدينة مشهد مركز محافظة خراسان رضوي شمال شرق ايران والتي لها حدود مشتركة مع افغانستان بطول 300 كم.

يذكر ان حركة طالبان كثفت خلال الفترة الاخيرة هجماتها على مواقع القوات الحكومية الافغانية وسيطرت على العديد من المناطق في شمال شرق وشمال وشمال غرب افغانستان.

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