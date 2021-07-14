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الكاظمي يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات حادثة مستشفى الحسين بالناصرية

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس، اجتماعا طارئا بشأن حادثة حريق مستشفى الحسين (عليه السلام) بالناصرية واتخذ عددا من القرارات.
رمز الخبر: ۵۴۲۲۱
تأريخ النشر: 13 July 2021

عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا للوقوف على تداعيات حريق مستشفى الامام الحسين في الناصرية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان امس الثلاثاء،تلقى "تابناك"نسخة منه ، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعاً طارئاً مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في الناصرية بمحافظة ذي قار".

وقد خرج الاجتماع بالقرارات الآتية:

"- البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة .
- يتوجه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الامنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً .
- سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق أعلاه.
- توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار.
- اعتبار ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فورياً، وتسفير الجرحى الذين حالاتهم حرجة إلى خارج العراق.
- إعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء الحادثة."

هذا واندلع في وقت سابق من مساء الاثنين، حريق داخل مركز عزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى الامام الحسين (ع) في محافظة ذي قار ما اسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

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