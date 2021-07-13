أردوغان: من ينصحنا بشأن الديمقراطية تاريخه ملطخ بالعار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نقاط العار في تاريخ الذين يقدمون لتركيا النصائح بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، لا تزال تظهر واحدة تلو الأخرى.

وكالة تبناك الإخبارية_ أوضح أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الاثنين، بقمة شباب تركيا التي نظمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أن الحكومة التركية لا تقبل بأن يقع أي شاب من شباب البلاد، في براثن التنظيمات الإرهابية.

وتابع رئيس تركيا قائلا: "في كل مرة ألتقي فيها مع الشباب، وأتحدث معهم، تزداد آمالنا في مستقبل هذا البلد".

وأعرب أردوغان عن ثقته بشباب تركيا وفي مساعيهم للمساهمة في تطويرها، مبينا أن حكومات العدالة والتنمية لم تمنح أي فرصة لأولئك الذين يسعون لتحقيق مآربهم عن طريق سفك دماء الشباب.