توقيع اتفاقيات وتبادل أوسمة بين الملك السعودي وسلطان عمان

وصل السلطان العماني هيثم بن طارق، الأحد، إلى السعودية، في أول زيارة خارجية له مُذ تقلّد منصبه آخر العام الماضي.

وكالة تبناك الإخبارية_ تستمر الزيارة الرسمية للسعودية، يومين، وهي تُعدّ أول زيارة يُجريها سلطانٌ عماني للسعودية منذ 11 عاماً.

وكانت طائرة السلطان العماني قد حطّت في مدينة نيوم، حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قبل أن ينتقل معه للقاء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وقد استعرض الملك وضيفه السلطان "العلاقات التاريخية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات"، وتبادلا أرفع الأوسمة في المملكة والسلطنة، إذ نال الملك سلمان "وسام آل سعيد"، فيما تقلّد السلطان هيثم "قلادة الملك عبد العزيز".

وشمل اليوم الأول للزيارة، توقيع مذكرة تأسيس "مجلس تنسيقي" بين البلدين، يهدف إلى "تعزيز واستدامة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين والتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح المشتركة".