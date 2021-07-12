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بالصورة: أطفال ايرانيون یفوزون بجوائز من أولمبياد الفن في امريكا

رمز الخبر: ۵۴۱۶۳
تأريخ النشر: 12 July 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاز 5 اطفال من ايران بجوائز في اولمبياد الفن في نسخته السادسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب مركز العلاقات العامة للتنمية الفكرية للأطفال والمراهقين في كرمانشاه، فازت "سوكل فتاحي" (12 عامًا) بجائزة اولمبياد الفن.

ووجهت دعوة رسمية لفتاحي لحضور الحفل الختامي لأولمبياد الفن بواشنطن.

وأقيمت دورة الألعاب الأولمبية هذه تحت عنوان "الفن والرياضة" في عام 2020 وتم إرسال 15 اثرا إلى هذه المسابقات من قبل مركز التنمية الفكرية للأطفال والمراهقين في كرمانشاه.

كما فاز راستين جافري (8 أعوام) وهستي عابدي (9 أعوام) وعلي غلام" (12 عاما) و "حسنى اسكندري"( 9اعوام) ، بجوائز اولمبياد الفن السادس التابع لمؤسسة واشنطن الدولية لفنون الأطفال.

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