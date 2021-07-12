حركة "حماس" تدعو الشعب الفلسطيني لاستمرار مواجهة العدو الصهيوني

وقال القانوع إن استمرار التظاهرات الشعبية ضد الاستيطان والاشتباك المستمر مع قوات الاحتلال يفشل مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، ويعبر عن بسالة شعبنا وديمومة انتفاضته وثورته في فرض إرادته على المحتل الصهيوني.

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لاستدامة الاشتباك مع العدو الصهيوني في كل نقاط المواجهة، ومع قطعان المستوطنين لإفشال مخططاتهم العنصرية وتمددهم الاستيطاني.

ویذکر انه توجه الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي بالتحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني الثائرين والمنتفضين في وجه الاحتلال، والذين أصيب منهم العشرات أثناء مواجهتهم وتصديهم لقوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم وقصرة وجبع وترقوميا ومختلف قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية، وفي سلوان بأراضي الداخل المحتل.

وقال القانوع إن استمرار التظاهرات الشعبية ضد الاستيطان والاشتباك المستمر مع قوات الاحتلال يفشل مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، ويعبر عن بسالة شعبنا وديمومة انتفاضته وثورته في فرض إرادته على المحتل الصهيوني.