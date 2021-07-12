النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۳مشاهدات
‍ پ

وزير الدفاع: غادرنا الأراضي الأفغانية

أفاد وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، اليوم الأحد، بأن كل الجنود الأستراليين غادروا الأراضي الأفغانية.
رمز الخبر: ۵۴۱۴۳
تأريخ النشر: 11 July 2021

وقال داتون في حديثه لقناة "سكاي نيوز": "انتهت هذه الحملة (العسكرية). لكن ذلك لا يعني أننا لن نشارك في عمليات مشتركة أخرى مع الولايات المتحدة، ومن الممكن بمشاركة قوات SAS (قوات الإنزال الأسترالية الخاصة) أو القوات الخاصة الأخرى، إذا اعتقدنا أنه يتفق مع مصالحنا الوطنية أو مصالح حلفائنا".

وذكر الوزير أن أكثر من 39 ألف جندي أسترالي شاركوا في الحملة العسكرية في أفغانستان خلال السنوات العشرين الماضية، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء العسكريين انخفض في السنوات الأخيرة من 1,5 ألف شخص إلى 80 شخصا.

وأكد أيضا أن استراليا لا تزال حليفا لأفغانستان في مجال مكافحة الإرهاب، حتى بعد انسحابها من أراضي هذا البلد.

وتدهور الوضع الأمني في أفغانستان في نيسان أبريل الماضي بعد إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن إنهاء العملية العسكرية الأمريكية في هذا البلد.

وأكملت الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان بمقدار 90%. وتقوم الدول الأخرى لحلف الناتو بسحب قواتها من هذا البلد أيضا.

وفي هذا الضوء تزيد حركة طالبان وتيرة هجومها في عدد من الاتجاهات، حيث تسيطر الحركة حاليا على عدة عشرات من المناطق داخل البلاد، بالاضافة إلى عدد من نقاط العبور على الحدود مع طاجيكستان وإيران وباكستان.

وتخطط كابل لشن هجوم مضاد واسع النطاق على مواقع الحركة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بالصور: سياسات ابن سلمان.. الحرم المكي فارغ والملاهي الليلية مكتظة
افتتاح أول مركز دولي للابتكار في ایران
قائد البحرية الايرانية: اميركا مرعوبة من تواجد ايران في المحيط الاطلسي
هجوم صاروخي جديد يستهدف القاعدة الامريكية بدير الزور
قبسات من حياة الامام محمد الجواد (ع) باب المراد
ولايتي: أحمد جبريل شخصية ثورية ومؤثرة ورمز من رموز المقاومة الفلسطينية
الزهار : محمود عباس لا يمثل الشارع الفلسطيني
بالصورة: أطفال ايرانيون یفوزون بجوائز من أولمبياد الفن في امريكا
سفير إيران في اليمن: صمود اليمنيين سيستمر حتى النصر النهائي
السفير مسجدي يؤكد دعم ايران لامن العراق واقامة الانتخابات البرلمانية
حركة "حماس" تدعو الشعب الفلسطيني لاستمرار مواجهة العدو الصهيوني
سفير كوريا الجنوبية الجديد يُقدّم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني
الإمارات ستفتتح سفارتها رسميا في الأراضي المحتلة
قائد الثورة يُثمّن رسالة الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية
مجزرة سربرينيتسا تعد من أحلك الفصول في التاريخ المعاصر للبشرية
المالكي: لا حل إلا بالالتزام بدولة القانون
الكعبي للأميركيين: لن نترككم وستبقى المقاومة حتى تحرير العراق
أنصار حركة فتح يحتشدون في رام الله لدعم محمود عباس
خطيب زادة: الساسة الغربيون باعوا انفسهم بثمن بخس بمشاركتهم في سيرك المنافقين
أمير حرب مخضرم ينشر مجموعات مسلحة تابعة له في إقليم هرات للتصدي لتقدم طالبان
لبنان..وفاة رضيعة لم تكمل عامها الأول والأهل يقولون إنها ضحية عدم توفر أدوية تخفيض الحرارة
عملية واسعة للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة البيضاء
اعتصام مناصر لفلسطين امام متاجر بوما رفضا لدعمها للمنتخب الاسرائلي
سوريا..قاعدة أمريكية في حقل كونيكو للغاز تتعرض لهجوم بقذائف الهاون
الكاظمية المقدسة تحتضن حشود المعزين بشهادة الامام محمد الجواد (ع)
وزير الامن يعزي بوفاة احمد جبريل
الرئيس الكرواتي يهنئ الرئيس الايراني المنتخب
فلسطينيون تحرمهم سلطات الاحتلال من الهوية الفلسطينية يطالبون بـ"لم الشمل" والسفر
فنانة ايرانية تفوز بجائزة "افضل ممثلة" في مهرجان لوس انجلوس السينمائي
سرايا القدس: قدرات المقاومة وإمكانياتها باتت أكثر دقة
پرطرفدارترین عناوین
حكومة الاحتلال الجديدة تفشل في أول اختبار لها في الكنيست الإسرائيلي