سفير صربيا في إيران: العلاقات بين طهران وبلغراد في أفضل مستوى

تقع صربيا في النصف الشرقي من أوروبا، وتحدها بلغاريا والمجر وكرواتيا ورومانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود.

قال السفير الصربي لدى إيران، ان العلاقات بين البلدين في أفضل مستوى، ومع ذلك نحن مهتمون بتطوير التعاون والعلاقات.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الصربي دراغان تودوروفيتش مع محافظ قزوين (شمال البلاد) يوم السبت، مضيفا أن صربيا مهتمة جدا بتوسيع العلاقات مع إيران، وأن البلدين صديقان حميمان لبعضهما البعض ولطالما ارتبطا بعلاقات طيبة.

وقال تودوروفيتش أنه يمكننا إقامة علاقات أكثر في مجالات السياحة والثقافة والعلوم والاقتصاد، وان هذه العلاقات لاتقتصر فقط مع طهران بل تشمل مدن اخرى بما في ذلك قزوين.

وقال السفير الصربي لدى إيران، إن السوق الإيرانية الكبيرة فرصة جيدة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مضيفا ان إيران، بما في ذلك قزوين، لديها إمكانات عالية في صناعة السياحة وبامكاننا ارساء تعاون جيد في هذا الصدد.

وقال تودوروفيتش ان قضية الزراعة مهمة للغاية بالنسبة لنا وهناك العديد من القواسم المشتركة لتطوير التعاون التجاري بين إيران، بما في ذلك بين محافظة قزوين وصربيا.

وتابع: ثقافيا، لدينا الكثير من القواسم المشتركة والعديد من الكتب الفارسية، حوالي 130 مجلدا ترجمت إلى اللغة الصربية والعديد من مواطنينا على دراية بالشعراء الإيرانيين المشهورين.

كما أعلن سفير صربيا لدى إيران عن التعاون لتصوير فيلم مشترك بين إيران وصربيا من أجل تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين.

صربيا بلد يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين ونصف المليون في أوروبا وعاصمتها بلغراد.

تقع صربيا في النصف الشرقي من أوروبا، وتحدها بلغاريا والمجر وكرواتيا ورومانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود.