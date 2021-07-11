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خطيب زاده: حدود إيران مع أفغانستان هادئة وآمنة

وأكد مساعد قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد فرهاد آريانفر ان الحدود الشرقية للبلاد تتسم بالامن الكامل كما ان عمليات الرقابة مستمرة على مدى 24 ساعة.
رمز الخبر: ۵۴۱۰۷
تأريخ النشر: 10 July 2021

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني سعيد خطيب زادة إن حدود إيران مع أفغانستان هادئة وآمنة ولا يوجد اي انعدام للأمن على الحدود.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، سعيد خطيب زاده ، يوم الجمعة، ردا على سؤال حول أوضاع الحدود والمعابر الحدودية مع أفغانستان بعد التطورات الحدودية الأخيرة : ان حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي ظل جهود حرس الحدود الغيارى لبلدنا يسودها الهدوء والامن ، ولا يوجد انعدام للأمن على حدود البلاد مع أفغانستان.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "بسبب الاشتباكات التي وقعت في جمارك إسلام قلعة وأبو نصر فراهي داخل أفغانستان ، دخل عدد من الموظفين الأفغان إلى داخل الاراضي الايرانية ".

وأكد خطيب زاده: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين والمقررات ووفقا لاتفاقيات الحدود مع أفغانستان وفي إطار حسن الجوار.

وأكد مساعد قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد فرهاد آريانفر ان الحدود الشرقية للبلاد تتسم بالامن الكامل كما ان عمليات الرقابة مستمرة على مدى 24 ساعة.

ولفت فرهاد آریانفر، في تصريحه على هامش زيارة تفقدية قام بها لوحدات الجيش المنتشرة في جنوب شرق البلاد اليوم الجمعة ، الى جهوزية جميع الوحدات المتواجدة في المناطق الحدودية الشرقية وجنوب الشرقية الايرانية.

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