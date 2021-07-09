النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۷مشاهدات
‍ پ

تفجير منزل الأسير منتصر شلبي في استمرار لسياسات العقاب الجماعي والإبادة والتهجير

في استمرار لسياسات العقاب الجماعي والإبادة والتهجير، فجر جيش الاحتلال الاسرائيلي منزل الأسير، منتصر شلبي، من بلدة ترمسعيا بشمال رام الله، المتهم بعملية إطلاق نار عند حاجز زعتره قبل شهرين.
رمز الخبر: ۵۴۰۷۶
تأريخ النشر: 08 July 2021

وذكرت مصادر محلية ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها اليات عسكرية اقتحمت بلدة ترمسعيا وداهمت منزل الأسير شلبي وبدأت باخلاء المنازل المجاورة تمهيدا لهدمه.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية وضعت كميات كبيرة من المتفجرات داخل المنزل قبل ان تقوم بتفجيره وتدمره بشكل كامل.

وكانت وزارة حرب الاحتلال قد قررت ظهر الاربعاء تأجيل هدم منزل الأسير منتصر شلبي، منفذ عملية زعترة، التي أدت إلى مقتل مستوطنة قبل شهرين، وذلك "بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية".

وقالت قناة 13 العبرية أن التأجيل جاء "تحسبا من حدوث أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث طلبت واشنطن وقف هدم المنزل كونه يحمل الجنسية الأمريكية وكونه رجل أعمال".

يشار إلى أن الشاب منتصر شلبي (44 عاما)، نفذ عملية إطلاق نار على حاجز زعترة في نابلس قبل نحو شهرين، مما أدى لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مندوب لبنان في جنيف: نرفض الإتهامات الإسرائيلية بحق حزب الله ونعته بـ "الإرهاب"
مسؤول إماراتي يبحث مع القائم بالأعمال الإيراني سبل تطوير علاقات البلدين والتعاون المشترك
ترامب المحظور على شبكات التواصل الاجتماعي يلاحق فيسبوك وغوغل وتويتر
السيد الحوثي يعزي بوفاة جبريل: هامة حفرت في تاريخ المقاومة للكيان الصهيوني الغاصب صوراً ناصعة من الوفاء والبذل والتضحية
الرئيس عون: نرغب بتمديد عمل قوات اليونيفيل من دون تعديل في المهمة
عبد السلام: السياسة الأمريكية المخادعة سرعان ما تنكشف أمام أي تحول ميداني
قاآني معزّيًا بوفاة أحمد جبريل: كان من مؤسسي محور المقاومة وبوصلته فلسطين
ملف الأسرى إلى الواجهة مجددت بعد زيارة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى للصليب الأحمر
الشيخ نعيم قاسم: معركة سيف القدس شهدت تعاونًا استخباريًا بيننا وبين المقاومة الفلسطينية
الوفاء للمقاومة: ندعو المسؤولين المعنيين بتأليف الحكومة إلى حسم المواقف
أردوغان يكشف عن وجود أهداف خبيثة وراء خطط زج الاقتصاد التركي في أزمة
المقداد يلتقي وفدا برلمانيا إيرانيا وتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين
تواصل فعاليات الإرباك الليلي في بيتا مع قوات الاحتلال
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة احمد جبريل: رجل شجاع قضى حياته مناضلا من اجل وطنه وشعبه
المجلس الأعلى للسلام يستعرض موقف المفاوضات مع الحركة الشعبية برئاسة البرهان
الإمارات..انفجار عنيف يهز ميناء جبل علي النفطي في دبي
وفاة القائد الفلسطيني أحمد جبريل في دمشق .. فلسطين تنعاه
"دول أستانا" تؤكد التزامها بسيادة سوريا وتتعهد بمكافحة الإرهاب في أراضيها
بالبالونات.. أطفال غزة يبعثون رسائلهم للعالم مطالبين بإنقاذهم
دبي تحقق في أسباب انفجار تسبب بحريق على متن سفينة
حركة الاحرار: لن نقبل بربط مسارات التفاوض وقادرون على مواجهة المحتل مجددا
البطريرك الراعي: لا أحد معني بلبنان بقدر الرئيس عون وعلى الحريري التشكيل سريعاً
الحرس الثوري يتسلم اسلحة ومعدات قتالية استراتيجية وحديثة
التحالف الدولي: 3 إصابات على الأقل إثر سقوط 14 صاروخا على قاعدة "عين الأسد"
‌وزير ايراني: استعدنا الكثير من الآثار والاشياء التاريخية المهربة
القائم بالاعمال الايراني في ابوظبي يلتقي الشیخ منصور بن زاید
تعرض قاعدة عين الاسد لقصف بأربعة صواريخ كاتيوشا
تجهيز مروحيات الحرس الثوري بصواريخ جديدة
بالصورة: الحرس الثوري يزيح الستار عن صاروخ جديد مضاد للدروع
الامن مستتب في ايران رغم اسلحة العدو المنتشرة في الجوار
پرطرفدارترین عناوین
حكومة الاحتلال الجديدة تفشل في أول اختبار لها في الكنيست الإسرائيلي