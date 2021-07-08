الإمارات..انفجار عنيف يهز ميناء جبل علي النفطي في دبي

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن فرق الدفاع المدني تعاملت مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

ونشر المكتب وحساب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مقطع فيديو يظهر آثار الحريق الناجم عن الانفجار، والذي أدى بحسب المعلومات الى سقوط عدد من الجرحى اضافة الى اضرار كبيرة في المكان.

وأكدت الحكومة أن الحريق تحت السيطرة، مشيرةً الى ان السفينة التي اندلع فيها الحريق كانت تستعد للرسو على رصيف بميناء جبل علي.

ونقلت وسائل اعلام عن سكان في منطقة جبل علي التي تضم ميناء رئيسياً في جنوب الإمارة، قولهم ن منازلهم اهتزت جراء قوة الانفجار.

ويأتي الانفجار بالتزامن مع صراع سعودي إماراتي حول بيع وتصدير كميات النفط بمنظمة أوبك.