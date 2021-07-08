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تقرير أممي يحذر من كارثة قد تعصف بكوريا الشمالية الشهر المقبل

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" أن كوريا الشمالية قد تسجل نقصًا في المواد الغذائية قدره 860 ألف طن هذه السنة، محذرةً من أن البلاد ستواجه صعوبات اعتبارًا من آب/أغسطس المقبل.
رمز الخبر: ۵۴۰۲۷
تأريخ النشر: 07 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ في تقرير للمنظمة صدر مؤخرًا، اعتبرت أنه من المرتقب أن تنتج كوريا الشمالية هذه السنة 5.6 ملايين طن من الحبوب أي أقل بحوالى 1.1 مليون طن مقارنة بما تحتاجه لتأمين المواد الغذائية لشعبها.

وجاء في التقرير أن "الواردات التجارية المرتقبة رسميا تبلغ 205 ألف طن" ما يعني أن النقص الغذائي سيبلغ 860 ألف طن.

وأضاف التقرير، "إذا لم تتم تغطية هذا النقص بالواردات التجارية أو عبر المساعدة الغذائية فان العائلات قد تواجه فترة عجاف صعبة بين أغسطس وتشرين أكتوبر".

ويشير موسم العجاف إلى مرحلة من العام تسبق الحصاد قد تنفد خلالها حبوب الحصاد السابق.

وتواجه كوريا الشمالية الخاضعة لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجها العسكرية المحظورة، صعوبات منذ فترة طويلة في تأمين المواد الغذائية لشعبه وتعاني بانتظام من نقص في المواد الغذائية.

وزاد الضغط على الاقتصاد الكوري الشمالي جراء إغلاق الحدود لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19 وسلسلة عواصف وفيضانات السنة الماضية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون أقر في حزيران يونيو بأن بلاده تواجه "وضعا غذائيا متوترا".

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