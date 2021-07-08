كرامي بعد لقائه دياب: آلية صرف الـ15 مليار ليرة ستكون قريبة بالتعاون مع بلدية طرابلس

اعلن رئيس "تيار الكرامة" النائب ​فيصل كرامي​​، ان آلية صرف الـ15 مليار ليرة ستكون قريبة بالتعاون مع بلدية طرابلس، مؤكدا انه لا يمكن حل الازمة الا من خلال تشكيل حكومة سريعا.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال كرامي في تصريح صحفي من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب اليوم الثلاثاء "بعد الاجتماع الأخير في ​مدينة طرابلس​، الذي حمل عنوانا اقتصاديا واجتماعيا، حملنا إلى دولة الرئيس دياب هموم طرابلس من بلدية ومرفأ ومالية وضمان".

واضاف "وكنا قد قررنا أن الخدمات الأساسية من طحين و​بنزين​ ومازوت وأدوية ممنوع أن تنقطع عن طرابلس، ولذلك، جئنا لكي نؤكد هذا الأمر ولنتساعد مع الرئيس دياب على تأمين المواد الأساسية، وخصوصا بعد معاناة المواطنين الكبيرة، ليس في طرابلس فقط إنما في كل ​لبنان​، ولكن طرابلس بدأت تعاني أكثر من غيرها من المناطق".

وشدد كرامي على "ضرورة ايجاد الحلول السريعة لإنقاذ لبنان وطرابلس، وكان قد أقر مبلغ 15 مليار ليرة بعد حادثة ​بلدية طرابلس​ منذ مدة، وجئنا اليوم لنتابع هذا الأمر ووجدنا أن دولة الرئيس تابع الموضوع وتم إقراره، وآلية الصرف ستكون قريبة، بالتعاون مع بلدية طرابلس، ولا يمكن حل ​الأزمة​ اللبنانية، إلا من خلال تشكيل حكومة سريعا يرضى عنها الناس والمجتمع الدولي".