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البيت الأبيض: قضية خاشقجي على جدول أعمال اجتماع نائب وزير الدفاع السعودي ومسؤولين أميركيين

أشار البيت الأبيض إلى أنه يتوقع أن تكون قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على رأس جدول أعمال الاجتماع مع نائب وزير الدفاع السعودي .
رمز الخبر: ۵۳۹۹۵
تأريخ النشر: 07 July 2021

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إنه "من المرجح أن تتطرق المحادثات مع الأمير خالد، نجل العاهل السعودي الملك سلمان وشقيق ولي العهد الأمير محمد، إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018".

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، إلى أنه من المقرر أن يصل الأمير خالد بن سلمان إلى واشنطن في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة توترا على خلفية اتهام الإدارة الأميركية لولي العهد بالتورط بمقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، من دون معاقبته شخصيا.

وشغل الأمير خالد منصب سفير السعودية لدى واشنطن، من المتوقع أن يلتقي بالعديد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والبيت الأبيض، بما في ذلك مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان.

وبحسب الصحيفة، سيهيمن عدد من القضايا على جدول أعمال الزيارة، بما في ذلك الأمن في العراق وسوريا، والحرب المستمرة والأزمة الإنسانية وجهود التوسط لوقف إطلاق النار في اليمن، والوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ومخاوف الجانب السعودي بشأن محادثات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المتجددة مع إيران بشأن برنامجها النووي.

المصدر: "رويترز" + "وول ستريت جورنال"

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