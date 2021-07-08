9 شركات معرفية وتكنولوجية ايرانية تسعى لانتاج 55 مليون جرعة من لقاح كورونا

كما بلغ لقاح شركة "هوم ايمن زيست فناور" مرحلة الاختبار على القرد وكذلك لقاح mRNA المصنع من قبل شركة "درمان غستر رناب" بالتعاون مع "آریوجن".

اعلنت الدائرة العلمية والتكنولوجية في رئاسة الجمهورية الاسلامیة الايرانية بان 9 شركات معرفية وتكنولوجية في البلاد تسعى لانتاج 55 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس 2022).

وقالت الدائرة العلمية والتكنولوجية في الرئاسة الايرانية ان 9 شركات داخلية تسعى عبر استخدام قدراتها التخصصية والمعرفية لتغطية حاجة البلاد من لقاح كورونا.

واضافت: ان الشركات الناشطة في هذا المجال هي؛ "شفا فارمد"، معهد "باستور" الايراني بالتعاون مع مؤسسة "فينلي" الكوبية، مؤسسة "رازي"، شركة "سينا جن" بالتعاون مع استراليا، شركة "ميلاد دارو" بالتعاون مع وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، شركة "نوآرجن" بالتعاون مع جامعة "بقية الله"، شركة "اسوة" بالتعاون مع "بايا فن ياخنة البرز" و"كيان جن آزما"، شركة "هوم ايمن زيست فناور"، شركة "درمان غستر رناب" بالتعاون مع "آريوجن فارمد".

يذكر ان اللقاح المصنع من قبل شركة "شفا فارمد" هو الان في المرحلة السريرية الثالثة بانتظار الاستخدام الطارئ كما ان انموذج لقاح "كونجوكة" المصنع من قبل معهد "باستور" الايراني هو الان في مرحلته السريرية الثالثة ايضا.

كما ان لقاح مؤسسة "رازي" ولقاح شركة "سينا جن" بالتعاون مع استراليا ولقاح شركة "ميلاد دارو" بالتعاون مع وزارة الدفاع، هي الان في المرحلة السريرية الثانية.

وبالنسبة للقاح شركة "نوآرجن" بالتعاون مع جامعة "بقية الله" فقد بلغ مرحلة دراسة الملف في منظمة الاغذية والادوية وحصل على ترخيص المرحلة السريرية الاولى كما تتم في هذه المنظمة ايضا دراسة ملف لقاح شركة "اسوة" المصنع بدعم من شركتي "بايا فن ياختة البرز" و"كيان جن آزما".

كما بلغ لقاح شركة "هوم ايمن زيست فناور" مرحلة الاختبار على القرد وكذلك لقاح mRNA المصنع من قبل شركة "درمان غستر رناب" بالتعاون مع "آریوجن".

ووفقا للتوقعات فان انتاج هذه اللقاحات سيساعد في تلقي اكثر من 50 مليون ايراني لقاح كورونا حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2022).