وزير الدفاع المصري يبحث مع نظيره القبرصي آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

التقى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، محمد زكي، وزير الدفاع القبرصي، خارلامبوس بيتريدس، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية و تلقى "تابناك" نسخة منه، ،فإن اللقاء جاء على هامش زيارة بيتريدس الرسمية لمصر لحضور فاعليات افتتاح قاعدة " 3 يوليو " البحرية.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من مصر وقبرص .

من جهته، عبر وزير الدفاع المصري عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والقبرصية في مختلف المجالات العسكرية، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين

وقد أشاد وزير الدفاع القبرصي بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه القوات المسلحة المصرية خلال المناورة (قادر 2021)، مؤكدا حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات.