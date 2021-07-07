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بكين تطلق قمرا صناعيا جديدا للأرصاد الجوية

أرسلت الصين صباح اليوم الاثنين بنجاح، قمرا صناعيا جديدا الى المدار المخطط من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربي البلاد.
رمز الخبر: ۵۳۹۴۸
تأريخ النشر: 06 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قالت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء إن القمر الصناعي فنغيون-3 اي "اف واي-3 اي" أطلق على متن الصاروخ الحامل لونغ مارش-4 سي في الصباح الباكر، وهذه المهمة الـ377 للصواريخ الحاملة من سلسلة لونغ مارش.

وسيكون القمر الصناعي الجديد المزود بـ11 حمولة للاستشعار عن بعد أول قمر صناعي للأرصاد الجوية في العالم للخدمة المدنية في مدار الفجر والغسق، ويبلغ عمره المصمم ثماني سنوات وسيحصل بشكل أساسي على درجة حرارة الغلاف الجوي والرطوبة ومعلمات الأرصاد الجوية الأخرى لتطبيقات التنبؤ العددي وتحسين قدرة الصين على التنبؤ الجوي.

وسيرصد القمر الصناعي غطاء الثلج والجليد في العالم ودرجة حرارة سطح البحر والكوارث الطبيعية والبيئة للاستجابة الأفضل للتغير المناخي والوقاية من كوارث الأرصاد الجوية والتخفيف منها، كما سيرصد البيئة الشمسية والفضائية وتأثيراتها فضلا عن بيانات الغلاف الأيوني لتلبية حاجات التنبؤ الجوي الفضائي وخدمات الدعم.

وتم تطوير القمر الصناعي والصاروخ من قبل أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا الرحلات الفضائية.

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