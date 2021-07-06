قائد سلاح الدفاع الجوي بالجيش: الدفاع الجوي حقق تقدما واضحا قياسا لما سبق

من جانبه أعرب حجة الإسلام آل هاشم عن ارتياحه للقاء كبار قادة قوات الدفاع الجوي، وقال ان المدافعين عن سماء إيران الإسلامية هم مصدر فخر للشعب و القوات المسلحة .

قال قائد سلاح الدفاع الجوي التابع للجيش، ان الدفاع الجوي حقق تقدما واضحا في كافة مجالات الاستطلاع والاعتراض والسايبري مقارنة بالسنوات السابقة.

و خلال لقائه ممثل ولي الفقية في محافظة اذربايجان الغربية سید محمد آل هاشم، اشار العميد علي رضا صباحي فرد، الى الأجراءات والإنجازات وقدرات سلاح الدفاع الجوي في حماية أجواء إيران الإسلامية، وقال أن هذه القوات باتت مجهزة حاليا بأحدث التقنيات في جميع مجالات الدفاع الجوي، بما في ذلك الاستطلاع والاعتراض والرصد والاشتباك.

من جانبه أعرب آل هاشم عن ارتياحه للقاء كبار قادة قوات الدفاع الجوي، وقال ان المدافعين عن سماء إيران الإسلامية هم مصدر فخر للشعب و القوات المسلحة .

وأكد أمام جمعة مدينة تبريز، أن الدفاع الجوي يحظى بمكانة مشرفة لدى الشعب، وقال إن ذكرى الشهيد الطيار ستاري ما زالت حية في القلوب، حيث لعب دورا مهما مع مقاتلين آخرين ابان الحرب المفروضة (1980-1988)، حيث تمكن بالتعاون مع الشهيد بابايي من إسقاط أكثر من 70 طائرة لنظام صدام البائد.