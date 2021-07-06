تعرض قاعدة عين الاسد الجوية لهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا

وقال المصدر في تصريح لوكالة العهد نيوز، ان قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي غربي الانبار، تعرضت لهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا من دون معرفة حجم الخسائر في صفوف القوات الامريكية.

اكد مصدر امني في محافظة الانبار اليوم، الاثنين، تعرض قاعدة عين الاسد الجوي غربي الانبار الى قصف صاروخي .

وقال المصدر في تصريح لوكالة العهد نيوز، ان قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي غربي الانبار، تعرضت لهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا من دون معرفة حجم الخسائر في صفوف القوات الامريكية.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان ثلاثة صواريخ انطلقت من مفرق هيت كبيسة باتجاه مبنى قاعدة الاسد من دون معرفة الخسائر على خلفية الاجراءات الامنية المشددة من قبل القوات الامريكية ، مبينا ان القوات الامريكية شددت من اجراءاتها الاحترازية على مبنى القاعدة بالتزامن مع تحليق طيران كثيف سماء المناطق الغربية لتعقب منطلقي الصواريخ .