مادورو يتهم وكالة الاستخبارات الأميركية والجيش الأميركي بالتخطيط لاغتياله

اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وكالة المخابرات المركزيّة (سي آي إيه) والجيش الأميركي بالتخطيط لاغتياله، متسائلاً عمّا إذا كان نظيره الأميركي جو بايدن قد أذن بذلك.

وقال مادورو، في تعليق له خلال حفل عسكريّ، على زيارات أجراها مدير وكالة المخابرات المركزيّة وليام بيرنز وقائد القيادة الجنوبية الأميركية (ساوثكوم) الأدميرال كريغ فالر، لكولومبيا والبرازيل، "هل صادق جو بايدن على أوامر دونالد ترامب لقيادة فنزويلا إلى حرب أهلية وقتلنا؟ نعم أم لا؟ أنا أسأل".

وأضاف "ماذا فَعَلا؟ مصادرنا في كولومبيا تؤكّد لنا أنهما أتيا لإعداد خطة تستهدفني وتستهدف قادة سياسيين وعسكريين مهمين، وتابع، "هل سمح الرئيس جو بايدن بالخطة الهادفة إلى اغتيالي واغتيال قادة سياسيين وعسكريين كبار في فنزويلا؟ نعم أم لا؟".