حركة المجاهدين:نقدر الموقف الإيراني الداعم لفلسطين ونبارك فوز السيد رئيسي

شكرت حركة المجاهدين الجمهورية الإسلامية في إيران على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ومقاومتها ومدها بالمال والسلاح والخبرات لمواجهة العدو والدفاع عن الأرض.

وفي تصريح لوكالة تابناك للأخبار، دعا المتحدث باسم الحركة مؤمن عزيز، كافة الجهود العربية والإسلامية أن تحذو حذو إيران في دعم المقاومة الفلسطينية.

وفي جانب آخر، باركت حركة المجاهدين للسيد ابراهيم رئيسي بفوزه رئيسا للجمهورية الإيرانية، داعية له التوفيق بمهامه الرئاسية.

تحذّر الإحتلال من المماطلة بملف رفع الحصار عن قطاع غزة

علّقت حركة المجاهدين على استمرار تلكؤ الإحتلال بملف رفع الحصار عن قطاع غزة قائلة إنه يلعب بالنار، مشيرة إلى أن ملف الحصار هو عبارة عن بارود سينفجر في وجه العدو اذا ما استمر بالمماطلة.

وفي تصريح لوكالة تابناك للأخبار، أكدت حركة المجاهدين عبر المتحدث باسمها مؤمن عزيز أن المقاومة التي انتصرت في سيف القدس قادرة على أن تفرض ما تريده في الميدان وعلى الوسطاء أن يتلقفوا هذه الرسالة للضغط على الاحتلال برفع الحصار.