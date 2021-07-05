إن إلغاء قيود عبور المسافرين، مخصص فقط لمنفذ برويزخان، ولا تزال حركة المسافرين من منفذ خسروي محظورة ويمنع عبور المسافرين بأي شكل من الأشكال.

اعلن حاكم مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه (غرب ايران) استئناف حركة المسافرين مع العراق عبر منفذ برويزخان مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية اعتبارا من اليوم السبت.

وقال مراد علي تاتار في تصريح صحفي يوم السبت: إن إيران فرضت الحظر سابقا على حركة المسافرين بهدف مكافحة فيروس كورونا، و تم رفعه اعتبارا من اليوم، وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

واضاف: أن المسافرين الذين ينوون السفر إلى إقليم كردستان العراق بإمكانهم التوجه إلى هذا المنفذ الحدودي مباشرة، ولم تعد هناك حاجة للمسافر لأخذ رخصة من قائمقامية قصرشيرين لاجتياز الحدود.

واوضح تاتار، أن كل المسافرين يخضعون للفحص الطبي عند المنفذ الحدودي قبل اجتياز الحدود ليتم التأكد من خلوهم من الأمراض المعدية وخاصة كورونا، حيث يمنع المصابين من دخول البلاد.

واردف يقول: إن إلغاء قيود عبور المسافرين، مخصص فقط لمنفذ برويزخان، ولا تزال حركة المسافرين من منفذ خسروي محظورة ويمنع عبور المسافرين بأي شكل من الأشكال.

المصدر: ارنا