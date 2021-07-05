رئيسي يتلقى التهاني من نظيريه الاندونيسي والاوغندي

واعرب "موسي فيني" عن امله با تشهد العلاقات الثنائية خلال عهد الرئيس الجديد في ايران، مزيدا من النمو والرفاهية وبما يحقق المصالح المتبادلة بين ايران واوغندا.

بعث كل من رئيسي الجمهورية في اندونيسيا واوغندا رسالة تهنئة الى "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي"، لمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفارة الايرانية في جاكرتا، صرحت ان الرئيس الاندونيسي "جوكو فيددو" قدم التهاني، اصالة ونيابة عن شعب اندونيسيا لمناسبة فوز حجة الاسلام رئيسي بالانتخابات الرئاسية الاخيرة.

ولفت فيدودو، ان انتخاب حجة الاسلام رئيسي في منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية مؤشر على ثقة الشعب الايراني باقتداره في ادارة شؤون البلاد؛ متطلعا الى مزيد من الرقي والازدهار لدولة ايران خلال عهد الرئيس المنتخب.

واعتبر رئيس جمهورية اندونيسيا، ان ايران واحدة من الدول الاقليمية الشريكة اقتصاديا بالنسبة لبلاده؛ مؤكدا على مواصلة التعاون الوثيق بين جاكرتا وطهران في سياق الارتقاء بالعلاقات الثنائية التي تمتد الى 70 عاما مضت.

وفي سياق متصل، اعلنت السفارة الايرانية لدى اوغندا، ان الرئيس الاوغندي "يوفري موسي فيني"، قدم التهاني باسمه ونيابة عن شعبه الى الرئيس الايراني المنتخب.

واعرب "موسي فيني" عن امله با تشهد العلاقات الثنائية خلال عهد الرئيس الجديد في ايران، مزيدا من النمو والرفاهية وبما يحقق المصالح المتبادلة بين ايران واوغندا.