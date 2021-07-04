كورونا عالميًا.. الإصابات تتجاوز 183.03 مليون والوفيات 4 ملايين و119337

بيّنت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، أن أكثر من 183.03 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و119337.

وكالة تبناك الإخبارية_ بيّنت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، أن أكثر من 183.03 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و119337.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

- الولايات المتحدة: 604655 وفاة و33836091 إصابة.

- الهند: 400312 وفاة و30458251 إصابة.

- البرازيل: 520095 وفاة و18622304 إصابة.

- فرنسا: 111135 وفاة و5780648 إصابة.

- روسيا: 296091 وفاة و5561360 إصابة.

- تركيا: 49774 وفاة و5430940 إصابة.

- المملكة المتحدة: 128189 وفاة و4855169 إصابة.

- كولومبيا: 107137 وفاة و4269297 إصابة.

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

25 - العراق: 17256 وفاة و1359836 إصابة.

35 ‬‬‬‬- الأردن: 9756 وفاة و751937 إصابة.

41 - الإمارات: 1825 وفاة و636245 إصابة.

‭42‬ - لبنان: 7854 وفاة و545016 إصابة.

43‭ ‬- المغرب: 9307 وفاة و532994 إصابة.

44 - السعودية: 7848 وفاة و490464 إصابة.