العامري: مسؤوليتنا التاريخية إخراج القوات الامريكية من العراق

وأضاف، أن "استقرار المنطقة سيكون باستقرار العراق، الذي لن يشهد ازدهاراً او استقراراً امنياً طالما الاحتلال الامريكي موجود على اراضيه".

اكد رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري ان المسؤولية التاريخية للعراقيين تكمن في إخراج القوات الامريكية من بلدهم.

وقال العامري، في كلمة له خلال مهرجان الذكرى السنوية الواحدة بعد المئة، لثورة العشرين في محافظة المثنى، إن "استقرار العراق وازدهاره لن يكون بوجود الاحتلال الامريكي الذي ينفذ اجندات صهيونية".

وأضاف، أن "استقرار المنطقة سيكون باستقرار العراق، الذي لن يشهد ازدهاراً او استقراراً امنياً طالما الاحتلال الامريكي موجود على اراضيه".

ودعا العامري، جميع العراقيين والجهات الحكومية الى "الضغط بتجاه اخراج الاحتلال الامريكي الذي لايوجد لديه اي سند قانوني او شرعي للتواجد على الاراضي العراقية".