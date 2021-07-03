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مواطن يطعن شرطيا في هونغ كونغ قبل ان يلاقي حتفه لاحقا

أعلن وزير الأمن في هونغ كونغ اليوم الجمعة وفاة رجل في الخمسين من العمر بعد طعنه شرطيا، موضحا أنه تحرك بمفرده بعدما "تطرف" على الصعيد السياسي.
رمز الخبر: ۵۳۷۹۵
تأريخ النشر: 03 July 2021

ووقع الهجوم مساء امس الخميس وبث صحافي من هونغ كونغ وقائعه مباشرة، ويظهر في اللقطات رجل يرتدي قميصا قاتما وهو يطعن شرطيا في ظهره في حي كوزواي باي التجاري.

وقالت الشرطة إن الرجل الذي لم تكشف السلطات عن هويته قام بطعن نفسه في الصدر بالسكين وتوفي متأثرا بجروحه.

وخضع الشرطي البالغ من العمر 28 عاما وأصيب بثقب في الرئة لعملية جراحية ليل الخميس الجمعة.

وقال كريس تانغ قائد الشرطة السابق الذي أصبح وزيرا للداخلية في هونغ كونغ الأسبوع الماضي، أن "التحقيق الأولي يظهر أن هذا عمل إرهابي محلي معزول"، مبينا أن تفتيش منزل المهاجم سمح بالعثور على وثائق على جهاز الكمبيوتر الخاص به تظهر أنه قد "تحول إلى التطرف". لكنه لم يكشف تفاصيل عن طبيعته.

وأوضح تانغ أنه "يجب عدم تحميل المهاجم وحده المسؤولية عن هذا الحادث بل العديد من الأشخاص الذين يدعون عادة إلى العنف والتحريض على الكراهية ضد البلاد وتمجيد هذه الهجمات، أعمال العنف هذه".

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