هيئة الحشد الشعبي تقيم مجلس عزاء على أرواح شهداء العدوان الامريكي في القائم

أقام اللواء الرابع عشر التابع لهيئة الحشد الشعبي، مجلس عزاء على ارواح الشهداء الاربعة الذين ارتقوا نتيجة العدوان الامريكي على قوات اللواء الرابع عشر في الحشد في مدينة القائم عند الحدود العراقية السورية.

وكالة تبناك الإخبارية_ حضر المجلس الذي أقيم في جامع الزوية بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، كلٌّ من رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري والأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فضلاً عن قادة الألوية والفصائل وعدد من المسؤولين ورجال الدين وشيوخ العشائر والوجهاء.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت فجر يوم الاثنين الماضي مسؤوليتها عن الهجوم الجوي الذي وقع في منطقة البوكمال عند الحدود السورية-العراقية مستهدفة مواقع للفصائل العراقية المنتشرة على طول الحدود لتأمينها من هجمات فلول داعش، ما أدى لاستشهاد 4 مقاتلين من الحشد الشعبي ويعد هذا الهجوم هو الثاني لإدارة الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن ضد الفصائل المحارِبة لتنظيم "لداعش" الارهابي.