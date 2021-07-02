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الأمن الفدرالي يعلن إحباط مخطط إرهابي في موسكو ومقاطعة أستراخان

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الخميس عن إحباطها مخططا لشن هجمات إرهابية في العاصمة موسكو ومقاطعة أستراخان جنوب البلاد.
رمز الخبر: ۵۳۷۲۷
تأريخ النشر: 01 July 2021

وأكدت هيئة الأمن في بيان لها أن شخصين يحملان الجنسية الروسية، وهما من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، كانا يخططان لشن هجومين متزامنين في أماكن شعبية من موسكو ومقاطعة أستراخان باستخدام أسلحة نارية وبيضاء.

وذكرت الهيئة أن الجاني المتواجد في مقاطعة أستراخان لجأ إلى السلاح لمقاومة محاولة إلقاء القبض عليه، وتم تحييده بالنيران من قبل عناصر الأمن، فيما تم احتجاز المتهم الثاني في موسكو دون وقوع حوادث.

ولم تقع إصابات بين عناصر الأمن والمدنيين خلال العملية.

ولفتت هيئة الأمن إلى أن عناصرها صادروا في مقري إقامة المتطرفين أسلحة نارية وذخيرة، منها قنبلة يدوية، ومواد متطرفة.

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