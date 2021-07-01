النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۱مشاهدات
‍ پ
تكتل الجمهورية القوية:

لن نستقيل من مجلس النواب وسنحضر عندما يخدم حضورنا مصلحة الناس

اعلن عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​، أنّه "أن نقوم بواجباتنا هو أقل الإيمان، لكن لدينا واجب أهم وهو أن نكون صادقين بالوكالة الّتي أعطونا إيّاها اللبنانيّون".
رمز الخبر: ۵۳۶۷۹
تأريخ النشر: 30 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أشار في كلمة له من قصر الأونيسكو، اليوم الاربعاء، بعد انسحاب التكتل من ​الجلسة التشريعية​، إلى أنّ "الناس أعطونا الوكالة لا ليُذَلّوا يوميًّا، ولا لتُسرق ودائعهم أو لنعيش بعالم مختلف عن عالم ​الفقر​ والتعتير الّذي يعيشون فيه"، مبيّنًا "أنّنا في بداية الجلسة، توجّهنا إلى النواب بأنّ المجلس له دورين: دور تشريعي وآخر رقابي".

وتساءل عدوان: "هل يجب أن نبقى نتفرّج على المنظومة الحاكمة وهي تعلّق الناس بين السماء والأرض لمدّة 8 أشهر؟ نتفرّج على هذه المنظومة الحاكمة الّتي فيها رئيس حكومة مستقيل لا يبذل أيّ جهد للتخفيف عن الناس، ورئيس حكومة مكلّف لا يقضي وقته في الخارج، ولا يريد أن يجتمع يوميًّا مع رئيس الجمهوريّة لإيجاد حل؟ هذا الأمر لا يمكن أن يستمر".

وسأل: "نحن نشرّع لمن؟ لدولةضعيفة تنهب الشعب والودائع في ​المصارف​، لدولةحدودها سائبة، ولا تمارس سلطتها إلّا على الضعفاء؟ ما المطلوب منّا اليوم؟ التشريع وكأن شيئًا لم يكن؟ تريدون منّا أن نعيش في عالم آخر والعالم تُذلّ خارج البرلمان؟"، مركّزًا على أنّ "عامًا ونصف العام ونحن نتحدّث عن الإصلاح، ولكن هل هناك مسؤول واحد تمّت محاسبته أو أُدخل إلى السجن؟".

وشدّد على "أنّنا لا يمكننا رؤية المسؤولين يتفرّجون على معاناة الناس ولا يبذلون أي جهد، على الأقل يجب أن يكون هناك ضمير حيّ للمساءلة، على ​المجلس النيابي​ أن يخصّص جلسةً كما وعدنا رئيسه للمساءلة".

وأكّد أنّ "برأيي، هناك عدّ عكسي يجب أن يبدأ ، وسنبدأ به مع الناس"، موضحًا "أنّنا بقينا في مجلس النواب لإحداث فرق، ولأنّنا نريد إنجاز ​التدقيق الجنائي​، استمرّينا في المجلس لحماية ​أموال المودعين​ وإقرار قوانين تمنع المسّ بالاحتياطي الإلزامي".

واشار إلى أنّه "من ينتظر منّا الاستمرار في المجلس للسكوت والتغطية عمّا يجري، يكون لا يعلم من هي "​القوات اللبنانية​". وأعلن "أنّنا لن نستقيل، وسنحضر الجلسات عندما يكون حضورنا لخدمة المصلحة العامة، ونتصرّف في كلّ مرّة وفق ما يخدم الناس أكثر".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
استهداف آلية للجيش السعودي بصاروخ موجّه في مربع شجع قبالة نجران
السفير الايراني يبحث مع قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق أخر تطورات القضية الفلسطينية
الاسرى المحررون: هناك منظومة سياسية قضائية فاسدة تغطي عملاء إسرائيل
اليمين المتطرف في إيطاليا.. وأسباب صعوده
حملة الانفاق الشعبية من إذاعة "سام" دعما لفلسطين في العاصمة صنعاء
أطفال الجوف يدينون قرار الأمم المتحدة المنحاز الى الصهاينة والامريكيين
المجلس التشريعي في غزة يحذر الاحتلال من الإستمرار بإختطاف نواب محصنين قانونيا
بينيت: سندافع عن نفسنا بنفسنا ضد أي تهديد خارجي
مندوب إيرن في مجلس الامن: سنستمر بتطوير قدراتنا الدفاعية التقليدية ولن نقوضها
سوريا وإيران تعلنان عن خطوة جديدة بينهما
انفجار في سوق بمدينة الصدر وأنباء عن سقوط جرحى
بعد إفتتاح قنصلية إسرائيلية في دبي.. الخارجية الصهيونية تتطلع لمزيد من الاتفاقات التجارية
الملك عبدالله الثاني يلتقي محمود عباس ويدعو لحل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم
واشنطن: الجولات الأخيرة من محادثات الاتفاق النووي ساعدت في بلورة الخيارات التي يجب اتخاذها
لبنان..مسلحون يطلقون النار في مدينة طرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية والجيش ينتشر
نائب عراقي: القصف الامريكي يحتاج الى موقف حكومي والشجب والاستنكار وحده لايكفي
الشيخ الخزعلي يلوح بحرب قادمة: لدينا الجهوزية الكاملة وسنفاجأ العدو بقدرة الرد عليه
اعتقالات في الضفة فجرًا واشتباك مسلح في جنين يصيب شابًا
النخالة : المعركة الاخيرة جعلت العدو يفكر ألف مرة قبل أن يعتدي على غزة
العميد سريع: القوة الصاروخية تستهدف معسكرين في مأرب
وزير خارجية الكيان الصهيوني يزور الامارات
المقداد يلتقي مسؤوليْن أمميْن ويشدد على حق سوريا الثابت باسترجاع الجولان المحتل
حماس: افتتاح سفارة للعدو الصهيوني في أبو ظبي "خطيئة قومية"
قزوين تتحول إلى قطب الصناعات اليدوية في ايران
قوات الجيش واللجان الشعبية تتقدم في معركة مأرب وتوسّع عملياتها إلى الجوف
قائد المقر المشترك للدفاع الجوي الايراني يؤكد اهمية الحرب الالكترونية
تعاون ايراني ارميني لتعزيز الإنتاج التكنولوجي المشترك
هرمزكان قطب الثروة السمكية في إيران
ایران تشارك في المهرجان الفولكلوري الدولي بروسيا
استقالة وزير الكهرباء العراقي على وقع احتجاجات متصاعدة