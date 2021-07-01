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الأمم المتحدة: حماية العاملين بالمجال الإنساني في تيغراي مسؤولية الحكومة الإثيوبية

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن مسؤولية حماية العاملين في المجال الإنساني في تيغراي الإثيوبية تقع بشكل مباشر أولاً وقبل كل شيء على عاتق الحكومة وأيضًا على جميع الأطراف المشاركة في هذا النزاع، مضيفًا انه لا يوجد لدى الأمم المتحدة أي أمن مسلح من أي نوع لحماية العاملين في المجال الإنساني.
رمز الخبر: ۵۳۶۷۱
تأريخ النشر: 30 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أكد دوجاريك أن "الهجمات على العاملين في المجال الإنساني ليست مجرد هجمات على هؤلاء الأفراد، فهي مأساوية ومروعة كما هى إنها هجوم على الأشخاص الموجودين هناك لخدمتهم، وهو أمر غير مقبول".

جاء ذلك ردًا على مقتل ثلاثة من موظفى الإغاثة الإنسانية فى تيغراي شمال إثيوبيا، وطالبت الأمم المتحدة بتقديم الجناة إلى العدالة وإنزال أشد العقاب بهم لقتلهم أبرياء كانوا يساعدون المحتاجين والمتضررين من النزاع الدائر.

ومن جانبه، أصدر الأمين العام أنطونيو غوتيريش، بيانًا معربًا عن صدمته الشديدة لمقتل ثلاثة من العاملين فى المجال الإنساني، وقال الأمين العام "هذا غير مقبول على الإطلاق وانتهاك مروّع للقانون الإنساني الدولي".

وفى بيانه أعرب غوتيريش عن تضامنه مع شركاء الأمم المتحدة فى المجال الإنساني "الذين يخاطرون بحياتهم لتوفير الحماية والإغاثة للناس في تيغراي".

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