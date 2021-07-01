ایران تشارك في المهرجان الفولكلوري الدولي بروسيا

مصطفى آزادي مقتدر ، وسيد إسحاق صادقي ، ومهرداد وارسته دلير ، وحسين أحمدي نشاط ، ومعين سرهوندي ، وفرشاد فراهاني دلجو ، ومصطفى رشيدي مطلق.

تستضيف جمهورية داغستان بروسيا المهرجان الفولكلوري الدولي بمشاركة فنانين من دول مختلفة من بينهم الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة لرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية، ان المهرجان المذكور سيبدأ من 30 حزيران/ يونيو لغاية 6 تموز/ يوليو.

وستشارك فرقة "آيين" الموسيقية الايرانية من محافظة همدان في المهرجان.

وقامت المديرية العامة للتعاون الثقافي والشؤون الإيرانية في الخارج التابعة لرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية ، بالتعاون مع المديرية العامة للثقافة والإرشاد الإسلامي بمحافظة همدان وبمساعدة المستشار الثقافي الايراني في روسيا ، بإيفاد هذه الفرقة إلى روسيا.

وتضم فرقة "آيين" الموسيقية الايرانية الفنانين: مصطفى آزادي مقتدر ، وسيد إسحاق صادقي ، ومهرداد وارسته دلير ، وحسين أحمدي نشاط ، ومعين سرهوندي ، وفرشاد فراهاني دلجو ، ومصطفى رشيدي مطلق.