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وفاة إمام شيعة سيراليون عن عمر يناهز الـ70 عاماً

نعى مسلمو سيراليون إمام شيعة البلاد، الشيخ أحمد تجان سيلا، عن عمر 70 عاماً دون تحديد سبب الوفاة، وأقيمت مراسم التشييع بحضور غفير من المؤمنين.
رمز الخبر: ۵۳۶۱۰
تأريخ النشر: 29 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قد رحل ممثل المجمع العالمي لاهل البيت (ع) في دولة سيراليون، حيث قال المجمع أن الشيخ "كان في خدمة الفقراء والحالات الإنسانية. وهو الذي شارك في تأسيس عدد كبير من الجمعيات التي تهتم بشؤن الإسلام والمسلمين، ومن أهمها جمعية اتحاد الاديان في سيراليون، وجمعية إتحاد الائمة الذي يعتبر القائد الروحي لها، بالإضافة إلى جمعية الزينبيات وجمعية اتحاد الطلبة الدارسين في لبنان وايران."

وأضاف أن "الشيخ الحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة دار التبليغ الإسلامية في مدينة قم المقدسة مناصب عدة في وطنة سراليون، فعيّن عام 2000 مستشارا لصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، وكسفير للنوايا الحسنة. كما أنه مدير الجمعية الثقافية الإسلامية في سيراليون، ورئيس هيئة الامناء لإذاعة صوت القرآن."

كما أنه عمل مستشارًا ثقافيًا إسلاميًا في سفارة إيران في سيراليون من عام 1983 إلى عام 1985، وكان موكلا من المحكمة الجعفرية في لبنان بأمور زيجات اللبنانيين المقيمين في دولة سيراليون.

وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ أحمد كان مبعوثا من الحكومة الإيرانية الى بعض الدول الإفريقية، من أجل فتح السفارات وتحسين العلاقات الخارجية معها.

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