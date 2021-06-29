النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۶مشاهدات
‍ پ

إدارة بايدن تنفذ ثاني عمل عسكري في سوريا مستهدفةً الفصائل المحارِبة لداعش

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الإثنين، مسؤوليتها عن الهجوم الجوي الذي وقع في منطقة البوكمال عند الحدود السورية-العراقية مستهدفةً مواقع تابعة للفصائل العراقية المنتشرة على طول الحدود لتأمينها من هجمات فلول داعش باتجاه العمقين السوري والعراقي.
رمز الخبر: ۵۳۵۳۸
تأريخ النشر: 28 June 2021

مجد حمزة

بيان البنتاغون جاء فيه، أن "الجيش الأمريكي شنّ هجمات جوية على منشآت تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران في منطقة الحدود بين العراق وسوريا"، مضيفاً أن طائرات الجيش الامريكي هاجمت "مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع في العراق".

وبحسب البنتاغون فإن "هذه الضربات جاءت ردًا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أميركية في العراق، وأن "الهجمات تظهر أن الرئيس الأميركي جو بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأميركيين".

ووصف البنتاغون الغارات التي وقعت قرب الحدود العراقية السورية بأنها "محدودة النطاق بشكل مناسب"، وضرورية لمواجهة التهديدات، موضحاً أن "الرئيس بايدن وجّه بمزيد من العمل العسكري لتعطيل وردع هجمات الفصائل المدعومة إيرانيًا ضد المصالح الأميركية في العراق".

من جهته، أعلن آمر اللواء 14 في الحشد الشعبي، استشهاد عدد من المقاتلين العراقيين بضربة جوية نفذتها الطائرات الأمريكية استهدفت من خلالها مقرات الحشد الشعبي اللواء 14 المرابطين على الحدود العراقية السورية.

وأضاف اللواء 14 في بيان، أننا "أبناء اللواء الرابع عشر نعزي أنفسنا وعوائلنا الكريمة بفقد أحبتنا ومجاهدينا الأبطال ولكم أسوة بقائد الحشد الكبير ابو مهدي المهندس ورفاقه".

وكانت كتائب سيد الشهداء في العراق، أعلنت فجر اليوم الإثنين، استشهاد 4 من اللواء 14 في عدوان أميركي على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

ومنذ اغتيال قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني بدأت امريكا إحياء تنظيم "داعش" الارهابي، في العديد من المناطق بسوريا والعراق، من خلال استهدف الفصائل المحارِبة للتنظيم، إضافة الى تقديم الدعم للارهابيين من أجل ترسيخ التواجد الأمريكي في سوريا والعراق بحجة داعش، فاغتيال المحارب الأول لداعش الجنرال سليماني من قبل واشنطن فتح الباب على مصراعيه لنشاط تنظيم داعش.

وبصدد العدوان، أصدرت هيئة الحشد الشعبي العراقي بيانا قالت فيه إن الطائرات الأميركية استهدفت 3 نقاط مرابطة لقواتها بالقائم داخل حدود العراق، اسفرعن 4 شهداء كانوا يؤدون واجبهم بمنع تسلل عناصر داعش من سوريا إلى العراق.

وأكد بيان الحشد، ان الشهداء كانوا يؤدون واجبهم تحت قيادة العمليات المشتركة وغير منخرطين بنشاط ضد الوجود الأجنبي، وأن النقاط التي تعرضت للهجوم لا تضم أي مخازن أو ما شابه خلافاً للادعاءات الأميركية،وماحصل يأتي في إطار إضعاف العراق وقواته الأمنية والحشد لصالح تقوية الجماعات الإرهابية.

يذكر أن إدارة بايدن نفذت في شهر شباط/فبراير من العام 2021 غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراق وكتائب سيد الشهداء في مدينة البوكمال شرقي سوريا، ردًا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين بالعراق بحسب ما أعلن البنتاغون حينها، وهو أول عمل عسكري للرئيس الأمريكي جو بايدن في سوريا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الجهاد: عدوان الاحتلال في سلوان بالقدس جريمة منظمة يتحمل الاحتلال مسؤوليتها
افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي.. ولابيد: اخترنا السلام
السيد نصرالله يستعرض مع هنية معركة سيف القدس وتأكيد على عمق العلاقة بين حزب الله وحماس
إسرائيل» تتحدّى لبنان: توقيع اتفاقيّات للتنقيب عن الغاز في المنطقة «المتنازَع عليها»
روسيا والصين تمددان معاهدة الصداقة بينهما
إنتاج السيارات في ايران يتخطى 200 الف سيارة خلال 3 أشهر
سعودي ليكس: ابن سلمان يهنئ "إسرائيل" بحكومتها الجديدة ويدعوها لمواجهة إيران بجد
الناطق باسم الكاظمي: الهجوم الامريكي انتهاك سافر للسيادة العراقية
افتتاح المرصد الوطني الإيراني في كاشان
ايران تحصد ذهبية مهرجان الابداعات والاختراعات الدولي في بولندا
أقرّ باستهداف مواقع في العراق.. بايدن: إيران لن تحصل على سلاح نووي في عهدي
السفير الإيراني السابق في بغداد: الهجوم على مواقع الحشد الشعبي سيحمل امريكا تكاليف باهظة
ايران وعمان تبحثان بشان الاستثمارات وتطوير التعاون التجاري
مسؤول: الهند ارسلت اجهزة بقيمة 24 مليون دولار الى ميناء جابهار
ايران تنتقد بشدة عدم ادراج الكيان الاسرائيلي وتحالف العدوان على اليمن على اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الاطفال
بلينكن يؤكد ان الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. ولابيد يعبر عن “تحفظات اسرائيل الجدية” على الاتفاق النووي مع إيران
اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يعقد المؤتمر العام للجمعية العامة بدورته الـ10 غدًا
بايدن والرئيس الإسرائيلي يبحثان الملف الإيراني واحتياجات إسرائيل الدفاعية
القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية على مواقع عسكرية حساسة في السعودية
"داعش" الارهابي يستعد للتوسّع بشكل كبير في القارة السمراء
البابا فرنسيس يستقبل وزير خارجية الولايات المتحدة
حزب الله يدين بشدة العدوان الأميركي الغادر الذي استهدف الحدود العراقية السورية
مدبولي يتابع جهود توفير لقاحات كورونا: لدينا مواد خام تكفي لتصنيع 10 ملايين جرعة
الكاظمي يدين الهجوم الامريكي على الحدود على مقرات الحشد الشعبي: انتهاك سافر للسيادة العراقية
إدارة بايدن تنفذ ثاني عمل عسكري في سوريا مستهدفةً الفصائل المحارِبة لداعش
على المجتمع الدولي التحرك لمواجهة عمليات التهجير وسلب الحقوق
قائد بحرية الجيش: سياسة ايران الدفاعية مبنية على الردع
اشتية: ستتم إحالة من تثبت علاقته بوفاة "بنات" إلى القضاء وسنحاسب من يتجاوز القانون
حسان دياب يطلع من وفد حماس برئاسة هنية على نتائج حرب غزة
محمد بن راشد: دعم الاقتصاد الوطني مستمر للمنافسة بقوة عالمياً