حسين: قادة العراق ومصر والاردن اكدوا استمرار العمل المشترك في شتى المجالات

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الاجتماع الثلاثي بين العراق ومصر والاردن بحث ملفات مختلفة.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال حسين في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأحد، مع وزيري خارجية مصر سامح شكري والاردن ايمن الصفدي، إن "انعقاد القمة الثلاثية ببغداد يعكس التعاون المستمر بين الدول الثلاث".

وأضاف، أن "الاجتماع الثلاثي بحث ملفات مختلفة"، مبينا أنه "تم التطرق إلى العمل المشترك في مجال صناعة الادوية وإنشاء المدن الصناعية".

وبين ان قادة العراق ومصر والاردن اكدوا استمرار العمل المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والامنية، لافتا الى أن "الجميع يبحث عن التعاون واستثمار الفرص بمختلف المجالات".

واعلن انه "تم تقييم المرحلة السابقة منذ القمة الاخيرة في عمان وتم التطرق الى مختلف المشاريع المشتركة".

واردف وزير خارجية العراق: ان القمة ناقشت قضايا سياسية مهمة اهمها القضية الفلسطينية.