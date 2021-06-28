طالبان تدين الغارات الأميركية على ولايات أفغانية عدة

دانت حركة طالبان السبت، غارات أميركية على عدد من الولايات الأفغانية، داعية القوات الأجنبية في البلاد للتركيز على عملية الانسحاب.

وقال بيان صادر عن الحركة “إننا ندين بشدة الغارات الجوية التي شنتها القوات الأميركية المحتلة في بعض الولايات، فمثل هذه التصرفات تمهد لرد فعل”.

وتابع البيان، “يجب على المحتلين أن يرکزوا على خروجهم، لا أن يتورطوا في الحرب ويطيلوا مأساة الأفغان، وإلا فإن مسؤولية العواقب ستکون علی عاتقهم”. وأعلنت حركة طالبان على مدار الأسابيع الماضية السيطرة على عدد من النقاط الأمنية، والاستحواذ على معدات وذخائر للقوات الأمنية، فضلا عن أسر عدد من الأفراد في عدد من الولايات، من بينها لغمان، وردك، قندوز، وأوروزغان.

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة “طالبان” الأفغانية، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

ويأتي ذلك متزامنا مع بدء الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب القوات من أفغانستان، مطلع الشهر الماضي.

المصدر: سبوتنيك