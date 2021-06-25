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هندوراس تفتتح سفارتها في القدس المحتلة

انضمت هندوراس اليوم الخميس إلى حفنة قليلة من الدول التي نقلت سفاراتها في كيان الاحتلال الإسرائيلي من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
رمز الخبر: ۵۳۳۴۸
تأريخ النشر: 24 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية:أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز دشنا اليوم مقر سفارة تيغوسيغالبا في القدس.

كما أجرى بينيت وهيرنانديز اليوم مفاوضات في القدس المحتلة ووقعا على حزمة من اتفاقات التعاون بين الكيان وهندوراس، تخص مشاريع في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية والصحة والتعليم والتبادل العلمي في مجال تطوير الابتكار.

وأشاد بينيت خلال مراسم تدشين السفارة بواقع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي وهندوراس، لافتا إلى أن الاتفاقات الجديدة بين الطرفين تمثل "دليلا على الصداقة العميقة والعلاقة الوطيدة".

وخاطب رئيس الحكومة الإسرائيلية رئيس هندوراس بالقول: "نعتبركم صديقا حقيقيا لإسرائيل. لدى الشعب اليهودي ذاكرة طويلة وسيتم تسجيلكم في صفحات التاريخ كالرجل الذي قام بهذه الخطوة الشجاعة والصحيحة تجاه إسرائيل".

ولفت بينيت إلى أن العلاقات مع هندوراس باتت "جلية تماما بالنسبة لإسرائيل إبان الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري حول قطاع غزة."

وحتى الآن، نقلت كل من الولايات المتحدة وغواتيمالا وإقليم كوسوفو سفاراتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، بخطوة متناقضة مع القانون الدولي.

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