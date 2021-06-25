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قائد الثورة الاسلامية يتلقى اللقاح الايراني المضاد لكورونا قريبا

سيتلقى قائد الثورة الجرعة الاولى من اللقاح الايراني "كوف ايران بركت" في حين ان المرحلة الاولى من تطعيم المواطنين فوق 80 عاما قد تمت خلال الشهرين الماضيين عبر استيراد اللقاحات الاجنبية.
رمز الخبر: ۵۳۳۱۵
تأريخ النشر: 24 June 2021

اعلن رئيس اكاديمية العلوم الطبية بالجمهورية الاسلامية الايرانية، علي رضا مرندي، الاربعاء، ان قائد الثورة الاسلامية سيتلقى الجرعة الاولى من اللقاح الايراني المضاد لكورونا خلال الايام المقبلة.

وقال مرندي في تصريح ادلى به للموقع الالكتروني KHAMENEI.IR ، ان قائد الثورة آية الله السيد الخامنئي سيتلقى خلال الايام المقبلة الجرعة الاولى من اللقاح الايراني المضاد لكورونا.

واشار الى ان وزارة الصحة الايرانية أصدرت الترخيص اللازم للقاح الايراني "كوف ايران بركت" للتطعيم العام، واضاف: أن قائد الثورة لديه تأكيد خاص على تلقي اللقاح الايراني. وأن هذا اللقاح هو ثمرة جهود العلماء الايرانيين الشباب ويتمتع بمستوى عال من تعزيز المناعة.

وأوضح: ان سماحة آية الله الخامنئي ومنذ بداية ازمة كورونا لم تكن لديه مشكلة لتلقي اللقاح، الا ان سماحته وضع شرطين لهذا الامر؛ الاول ان لا يتلقى اللقاح خارج الدور، والثاني ان يستفيد من اللقاح الايراني فقط، ولذلك عندما بدأت عملية تطعيم المواطنين في الفئة العمرية فوق 80 عاما، امتنع سماحته عن تلقي اللقاح، وانتظر حتى يتم انتاج اللقاح الايراني.

وتابع: سيتلقى قائد الثورة الجرعة الاولى من اللقاح الايراني "كوف ايران بركت" في حين ان المرحلة الاولى من تطعيم المواطنين فوق 80 عاما قد تمت خلال الشهرين الماضيين عبر استيراد اللقاحات الاجنبية.

وتعمل عدة مراكز علمية وبحثية داخل ايران على انتاج اللقاحات الايرانية المضادة لكورونا، وقد حقق نموذجان منها نتائج ناجحة في مختلف مراحل الاختبارات، وسيتم البدء قريبا استخدامهما في عملية التطعيم العام داخل البلاد.

يذكر أن لقاح "كوف ايران بركت" هو ثمرة جهود الباحثين الايرانيين الشباب المتخرجين من الجامعات الايرانية، وتعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية من الدول القليلة التي تمكنت من انتاج اللقاحات المضادة لكورونا في العالم، والاولى في منطقة غرب آسيا في هذا المجال.

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