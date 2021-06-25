بيانات تدين الخطوة الأمريكية التعسفيّة: مصادرة لحقوق النشر ومحاولة لحجب الحقيقة

تتوالى بيانات الإدانة والاستنكار للخطوة التعسفيّة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء، بحجب عشرات المواقع الإلكترونية التابعة لإتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بزعمها نشر معلومات مضللة.

وكالة تبناك الإخبارية_ أوضحت وزارة العدل الأمريكية إن الولايات المتحدة صادرت 33 موقعًا يستخدمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الإيرانية وثلاثة مواقع تاعبة لكتائب حزب الله في العراق.

ونشرت على المواقع المذكورة أدناه عقب الاستيلاء عليها رسالة تفيد بأن هذا النطاق تم الاستيلاء عليه من قبل حكومة الولايات المتحدة، بناء على مذكرة الحجز الصادرة كجزء من إجراء لإنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن وكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفيما يلي بيانات الإدانة حتى ظهر اليوم الأربعاء:

* بيان قناة المسيرة:

أعلنت شبكة المسيرة أنّ حكومة الولايات المتّحدة الأمريكية أقدمت على حظر موقعها على الإنترنت دون أي مبرّر أو حتّى إشعار مسبق، وأدانت هذه القرصنة والمصادرة لحقوق النّشر.

واعتبرت المسيرة أنّ هذا الحظر الأمريكي لموقع المسيرة نت ومواقع صديقة أخرى يكشف مجدّداً زيف شعارات حرية التّعبير وكلّ العناوين الأخرى التي تروّج لها أمريكا.

كما أكّدت أنّها ماضية في أداء رسالتها السامية والتّصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية على أمّتنا بكلّ الوسائل المُتاحة.

* قناة العالم:

استنكرت قناة العالم في بيان على موقعها على التليغرام، حجب الولايات المتحدة موقعها على الإنترنت، معتبرة أن هذا الإجراء "مخالف لحرية الرأي والشفافية وحقوق الإعلام".

وجاء في البيان، "واجه زوار المواقع عبارة تقول بأنه - تم الاستيلاء على موقع العالم.نت من قبل حكومة الولايات المتحدة، بناء على مذكرة حجز، كجزء من إجراء لإنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن وكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي أف بي أي".

وأضاف، "في العامين الماضيين فرضت إدارة (فيسبوك) قيودا صارمة على قناة العالم وهددت مرارا بإغلاق صفحتها التي يتابعها أكثر من 6 ملايين متابع، كما قامت إدارات كل من تويتر وإنستغرام ويوتيوب، بشكل متكرر وبذرائع كاذبة بحظر حسابات القناة، التي يتابعها ملايين المشاهدين".

وتابع، "فضلا عن قناة العالم تم حجب مواقع برس تي في والمعلومة وكتائب حزب الله والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم والنبأ والكوثر".

وشدد البيان على أن "قناة العالم الإخبارية ستواصل أنشطتها في الفضاء المجازي بهدف الاستمرار في تزويد زوار موقعها بالأخبار عبر نطاق (alalam.ir)".

وختم البيان، "ليس من الواضح تماما بعد ما إذا كان هذا الإجراء جاء من حكومة الولايات المتحدة أو من مخترقين يتبعون أهدافا معينة".

* بيان أنصارالله:

قال الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله في اليمن، محمد عبدالسلام إن التحرك الأمريكي لحجب مواقع إيرانية ويمنية، تظهر أن الشعارات الأمريكية الخاصة بحرية التعبير كاذبة.

وأضاف عبد السلام في بيان اليوم الأربعاء، إن الحكومة الأمريكية تقدم على حظر موقع "المسيرة نت" دون أي مبرر أو حتى إشعار مسبق.

وأدان عبدالسلام هذه القرصنة الأمريكية والمصادرة لحقوق النشر، مؤكدًا أن المسيرة ماضية في أداء رسالتها السامية والتصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا بكل الوسائل المتاحة.

واعتبر أن الحظر الأمريكي لموقع" المسيرة نت" ومواقع صديقة أخرى يكشف مجددا زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروج لها أمريكا.

وتابع عبدالسلام، إن العمل الأمريكي في منع وصول بعض القنوات التلفزيونية، ومنها قناة المسيرة التابعة لحركة أنصار الله، وكذلك بعض القنوات الإيرانية واللبنانية والعراقية، يظهر فاعلية هذه القنوات.

كما كتب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في تغريدة على تويتر مساء أمس الثلاثاء، أن حظر الولايات المتحدة موقع التلفزيون الناطق باسم الجماعة على شبكة الإنترنت ومواقع أخرى إيرانية يؤكد وصول رسالة هذه المواقع وتأثيرها وأن الإعلام الحر يخيف الأنظمة وإن ادّعت الحرية ونادت بها.

* بيان قناة نبأ الفضائية

دانت قناة نبأ الفضائية حجب وزارة العدل الامريكية حجب عدة مواقع الكترونية مساء أمس الثلاثاء، موضحةً أن الخطوة جاءت لكشف كذب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعلنت القناة في بيان اليوم الأربعاء ردًا على حجب موقعها ومواقع أخرى، إن "توقيت الاغلاق والمصادرة لم يكن بريئًا".

وجاء في البيان التالي،

"هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة..فقد اعتدنا منذ اليوم لانطلاقة قناة نبأ الفضائية قبل ثمانية أعوام على الحجب، والمحاصرة، والتشويه، وحتى التهديد..كان يجري ذلك دائمًا تحت طائلة الحقيقة والديمقراطية..ولكنها الحقيقة المنسوجة بمصالح شركاتهم، والديمقراطية المعمّدة بالهيمنة الرأسمالية على العالم..

أما الحقيقة التي تشرق من غير سمائهم، وتضع النقاط الغائبة والمغيّبة على حروف ارتكاباتهم المروعة في سجون مملكة الكراهية والارهاب وفي عدوان كوني ظالم على اليمن وفلسطين فتصبح من ضروب “المحتوى المضلل”، كما جاء في بيان خيبتهم..

لم يطل الوقت بحزمة الشعارات الانتخابية الزائفة التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن بمعاقبة الدول المتورطة في انتهاك حقوق الانسان..وانتظر العالم تنفيذ بايدن وعده بمعاقبة قتلة الصحافي جمال خاشقجي، ولكن ما عجز سلفه عن فعله بتبرئة ذمة القاتل الحقيقي مكتفيًا بالحماية لحليفه، أي ابن سلمان، دون تبرئته من أصل الفعل الاجرامي، تجرأ بايدن وادارته على فعل ذلك بدعوى عدم معاقبة قادة الدول، وهو الذي لم يترك وصفا تجريميا ضد خصومه..

ومن عجب وباعث على السخرية الفقرة المثيرة للشفقة التي وضعت على موقع قناة نبأ، ومواقع قنوات أخرى زميلة، في سياق تبرير الاغلاق والمصادرة بدعوى “الاتجار بالتقنيات والمواد والأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية أو المتورطة في مصادرة تصنيع أو استيراد أو بيع أو توزيع مواد غير مشروعة”. حسنًا، لستم بحاجة الى ذريعة بهذا القدر من التهافت للقيام بإجراء تعسفي وغير اخلاقي وغير ديمقراطي، ولكن السؤال: هل أعيتكم الحجج حتى أقحمتم وسيلة اعلامية لا تملك سوى المعلومة غير الخاضعة للرقابة وجعلتم منها هدفًا لتصفية حسابات، ومع الحقيقة أولًا قبل أي شيء آخر.

إن توقيت الاغلاق والمصادرة لم يكن بريئًا، فهو يأتي تتويجًا لنجاح قناة نبأ والقنوات الزميلة في نشر الحقيقة، كما ينبغي أن تكون بلا قيد أو شرط أو تدليس أو تزييف، الى كل من تعنيه الحقيقة دون سواها، الحقيقة المصبوغة بالدم في اليمن وفلسطين والعراق وليبيا وسوريا.

تجاهلت ادارة بايدن عشرات الاعدامات الجائرة في مملكة الصمت والقهر، ولاسيما إعدام الشيخ الشهيد نمر باقر النمر وثلة من شباب الحراك السلمي، وأغمضت عن سابق تصميم عينها عن آلاف المعتقلين والمعتقلات في السجون السعودية، كرمى عيون المال الأسود..غفلت عمدًا عن سجل انتهاكات حليفها وأصيب رئيس الولايات المتحدة بالخرس منذ توليه زمام البيت الأبيض، وتفرّغ لمعاقبة الداعين الى نشر الحقيقة والى الديمقراطية غير الخاضعة للمعايير الازدواجية..

وفي الأخير، إن اجراء الادارة الاميركية عبر وزارة عدلها ضد قناة نبأ يزيدنا بصيرة في الرئيس المضلِّل بايدن، وحسنًا فعل بكشفه اوراقه في منتصف العام الأول من ولايته، وعلى هذا الأساس يجب أن ينظر شعبنا الى مدعي الديمقراطية وحقوق الانسان وراعي الحريات.."

* الخارجية الإيرانية:

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، حجب مواقع ايرانية محاولة امريكية لاسكات الاصوات المستقلة في الاجواء الاعلامية.

وقال خطيب زاده، في تصريح اليوم الاربعاء، إن حجب المواقع التابعة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية على الانترنت مثالا لمحاولات الولايات المتحدة الممنهجة للمساس بحرية التعبير على الصعيد العالمي واسكات الاصوات المستقلة في الاجواء الاعلامية.

ووصف متحدث الخارجية الايرانية هذه المعايير المزدوجة من جانب واشنطن بانها باعثة على الخزي والخجل واضاف: ان الادارة الراهنة في الولايات المتحدة تتابع بالضبط مسار الادارة الاميركية السابقة والتي لم تحصد واشنطن من ورائه سوى الفشل المضاعف.

وأضاف، إن الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ ترفض هذه الخطوة غير القانونية والمتغطرسة ستتابع القضية عبر القنوات القانونية.

* حركة الجهاد الإسلامي:

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن حظر عدد من المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت هو محاولة يائسة لحجب الحقيقة التي قاتل الإعلام الحر من أجل نشرها للعالم خلال معركة سيف القدس، والقرار هو محاكمة لدور الإعلام الحر وفي مقدمته قناة فلسطين اليوم وغيره من المنابر الوطنية".

وقال الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي، إن "قرار حظر الإدارة الأمريكية للموقع الالكتروني الخاص بقناة فلسطين اليوم الفضائية تأكيد على انحيازها للاحتلال الصهيوني وشراكتها في جرائمه بحق فلسطين وشعبها".

ووجّه سلمي، التحية لقناة فلسطين اليوم ولكل المنابر الحرة، معربًا عن ثقته بأن الحقيقة لن تحجبها أدوات الاٍرهاب والقمع، وستواصل القناة دورها في فضح الاحتلال وتعزيز الرواية الوطنية.

كما أكد سلمي تضامن الحركة الكامل مع قناة فلسطين اليوم وسائر المواقع الحرة التي تم حظرها بهذا القرار الجائر.

* قناة العالم:

استنكرت قناة العالم في بيان على موقعها على التليغرام، حجب الولايات المتحدة موقعها على الإنترنت، معتبرة أن هذا الإجراء "مخالف لحرية الرأي والشفافية وحقوق الإعلام".

وجاء في البيان، "واجه زوار المواقع عبارة تقول بأنه - تم الاستيلاء على موقع العالم.نت من قبل حكومة الولايات المتحدة، بناء على مذكرة حجز، كجزء من إجراء لإنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن وكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي أف بي أي".

وأضاف، "في العامين الماضيين فرضت إدارة (فيسبوك) قيودا صارمة على قناة العالم وهددت مرارا بإغلاق صفحتها التي يتابعها أكثر من 6 ملايين متابع، كما قامت إدارات كل من تويتر وإنستغرام ويوتيوب، بشكل متكرر وبذرائع كاذبة بحظر حسابات القناة، التي يتابعها ملايين المشاهدين".

وتابع، "فضلا عن قناة العالم تم حجب مواقع برس تي في والمعلومة وكتائب حزب الله والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم والنبأ والكوثر".

وشدد البيان على أن "قناة العالم الإخبارية ستواصل أنشطتها في الفضاء المجازي بهدف الاستمرار في تزويد زوار موقعها بالأخبار عبر نطاق (alalam.ir)".

وختم البيان، "ليس من الواضح تماما بعد ما إذا كان هذا الإجراء جاء من حكومة الولايات المتحدة أو من مخترقين يتبعون أهدافا معينة".

*المكتب الصحفي لممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائمة لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك:

اعتبر مدير المكتب الصحفي لممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائمة لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك شاهرخ ناظمي، الاجراء الذي اتخذته اميركا بحجب مواقع ايرانية على الانترنت تقييدا لحرية التعبير، وقال ان ايران ستتابع هذه القضية عبر الطرق القانونية.

واشار ناظمي إلى أن الولايات المتحدة تسعى عبر حجب المواقع والقنوات الايرانية والمقاومة لاسكات صوت حرية التعبير وقال: سنتابع هذه القضية عبر القنوات القانونية.

*مكتب الرئيس الإيراني:

دان مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، حجب الولايات المتحدة مواقع خبرية إيرانية، معتبرًا أنه أمر يتعارض مع حرية التعبير، وأن سياسة غلق المواقع الإخبارية نهج أمريكي غير بناء وسنواجهه بأدواة دولية.

وقال واعظي في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، إن غلق عدد من المواقع الإخبارية الإيرانية، هو إجراء غير بناء في ظل مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.