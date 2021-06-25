74 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الإحتلال

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، برفقة وحماية قوات الاحتلال.

وكالة تبناك الإخبارية_ قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مقتضب إن "74 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

ويتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد، في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات، ومرافقة من قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وفي سياق منفصل، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طاولت 22 شخصًا بينهم فنية وأسرى محررون.