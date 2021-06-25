النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۴مشاهدات
‍ پ

74 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الإحتلال

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، برفقة وحماية قوات الاحتلال.
رمز الخبر: ۵۳۲۹۱
تأريخ النشر: 23 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مقتضب إن "74 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

ويتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد، في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات، ومرافقة من قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وفي سياق منفصل، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طاولت 22 شخصًا بينهم فنية وأسرى محررون.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
هندوراس تفتتح سفارتها في القدس المحتلة
انهيار مبنى في ميامي ومخاوف من وجود ضحايا تحت الأنقاض
دراسة تحذر من كارثة كبيرة ستتعرض لها البلاد بسبب سد النهضة
بلدة الشرقية الجنوبية تشيّع الضحايا الخمس جراء حادث سير سببته أزمة الوقود
حياة اللبنانيين خانقة بسبب تقنين الكهرباء واستمرار الانهيار الاقتصادي مع غياب الحل السياسي
المدن الساحلية أولى ضحايا القدرة التدميرية للمياه في مواجهة التغير المناخي
غضب عارم لأطفال محافظة ذمار ضد انحياز الأمم المتحدة للتحالف السعودي ومسلحيه
رئيس برلمان العراق يؤكد من باريس أهمية دعم العراق أمنياً واقتصادياً
أردوغان: 19 عاما من الإصلاحات لتعزيز قوة الإدارات المحلية
ثوار بيتا يفرضون الكمامة على المستوطنين في جبل صبيح
برعاية وحضور رئيس الوزراء.. توقيع اتفاقية دعم من النرويج للجهاز المركزي للإحصاء
الشيخ الخزعلي: إغلاق امريكا لمواقع المقاومة يكشف عن فشلها في ميدان المواجهة
حزب الله: خطوة أمريكا بحق عدد كبير من المواقع الإعلامية تؤكد سياسة قمع الحريات
واشنطن تحكم بالسجن 23 عامًا لأمريكية أدينت بالتخابر مع حزب الله عقب استشهاد القائد سليماني
بعد 25 يومًا.. الأسير خضر عدنان يعلق إضرابه عن الطعام وعائلته تتحضر للاحتفال
حطام طائرتي استطلاع من نوع "سكان إيغل" في مديرية صرواح
باكستان..مقتل شخصين وإصابة 14 في انفجار بشرق البلاد
موسكو تعلن إطلاق طلقات تحذيرية ضد سفينة بريطانية في البحر الأسود ولندن تنفي
نائب في البرلمان الاوروبي : امريكا اكبر تهديد للديمقراطية في العالم
نيجيرفان بارزاني يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي
وزير الاتصالات: لاصحة لفشل إطلاق القمرين الصناعيين ناهيد وبارس 1
قائد الثورة الاسلامية يتلقى اللقاح الايراني المضاد لكورونا قريبا
الرئيس السريلانكي يهنئ رئيسي بفوزه في الانتخابات
حركة حق: القرصنة الأمريكية لعدد من القنوات الإعلامية إرهاب فكري ومحاربة لحرية التعبير
اعتداءات المستوطنين تتواصل على أهالي الشيخ جراح
الامين العام لمنظمة شنغهاي يهنئ حجة الاسلام رئيسي ويتمنى له النجاح
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن رغبته في التعاون مع إيران
مباحثات إيرانية عراقية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
اسرائيل بأقلام محلليها: یجب المغادرة
وزير الخارجية النمساوي: نؤيد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران