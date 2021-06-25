النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۶۹مشاهدات
‍ پ

فتيات فلسطينيات من ذوي الاحتياجات الخاصة يشاركن في بطولة كرة السلة

على كرسي متحرك خاص برياضة كرة السلة، تستعد مجموعة من الفتيات من ذوات الإحتياجات الخاصة، لخوض بطولة "كرة السلة على الكراسي المتحركة للفتيات "واللواتي أُصبن خلال الحروب السابقة وتعرضن لبتر في الأطراف السفلية.
رمز الخبر: ۵۳۲۶۷
تأريخ النشر: 23 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ تنافست أربع فرق لفتيات فلسطينيات من ذوات الاحتياجات الخاصة في بطولة لكرة السلة، التي نُظمت على أرض ملعب نادي "السلام" بمدينة غزة، ضمن مشروع ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وقالت إحدى الفتيات المشاركات بالبطولة، منى الأشقر، والتي أصيبت ببتر في قدمها خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 2008: "انضممت للعبة كرة السلة في نادي الجزيرة الرياضي منذ نحو سنتين وفي البداية لم أكن اتقبل اللعبة ولكن مع التدريب والممارسة، أحببتها مع الوقت".

وأضافت: هدفنا في هذه اللعبة تقديم رسالة واضحة للعالم، أننا رغم الإصابات ورغم الظروف التي نعيشها نسعى بعزيمة قوية، للمشاركة في بطولات خارجية ودولية، وليس فقط على قدر البطولات المحلية، ونلعب اليوم في بطولة تشارك فيها أربعة أندية رياضية وهم نادي الجزيرة والسلام و الهلال".

من جهته قال الناطق باسم نادي السلام، محمد عبد العال: "نشارك اليوم مع الفتيات من ذوي الإعاقة، لدمجهم في المجتمع وتطوير قدراتهم، لأن من حقهم يلعبوا بطولات ومباريات، تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث تقام هذه البطولة كل عام، وبمشاركة أربعة فرق، وكل فريق يحتوى من ثمانية إلى عشر لاعبات، من كافة مناطق قطاع غزة، وهناك إقبال كبير من الفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويرغبن في لعبة كرة السلة، والانسجام والاندماج بالمجتمع".

وفي السياق نفسه، قالت لاعبة كرة سلة في نادي السلام، عبير محسن: "نشارك اليوم في بطولة طوكيو للفتيات، آتين اليوم كنادي السلام من أجل الفوز، و من يلعب صح هو من يفوز، كرة السلة تعتمد على التمرير السريع والتسديد، ويجب أن يلعب خمس’ أشخاص كشخص واحد في الفريق مع بعضهم البعض".

وتابعت محسن قائلة: "كرة السلة بالنسبة لي، اجتماعياً كسرت حاجز انو الفتيات لا يعملن ولا يستطعن القيام في شي بالعكس الفتيات لهم إنجازات، ويستطعن اثبات الوجود، سواء بمشاركات خارجية، وكرة السلة اعطتنا نفسية عالية لاني لم اكن اجتماعية، لعبة السلة جعلتني احب الناس اكتر واجتماعية وأتعرف على الناس أكثر".

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا برياً وبحرياً وجوياً على سكان قطاع غزة منذ يونيو 2007، تخلله أربعة حروب والكثير من التصعيدات التي خلفت عدداً كبيراً من الإعاقات بين صفوف مواطني القطاع.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
هندوراس تفتتح سفارتها في القدس المحتلة
انهيار مبنى في ميامي ومخاوف من وجود ضحايا تحت الأنقاض
دراسة تحذر من كارثة كبيرة ستتعرض لها البلاد بسبب سد النهضة
بلدة الشرقية الجنوبية تشيّع الضحايا الخمس جراء حادث سير سببته أزمة الوقود
حياة اللبنانيين خانقة بسبب تقنين الكهرباء واستمرار الانهيار الاقتصادي مع غياب الحل السياسي
المدن الساحلية أولى ضحايا القدرة التدميرية للمياه في مواجهة التغير المناخي
غضب عارم لأطفال محافظة ذمار ضد انحياز الأمم المتحدة للتحالف السعودي ومسلحيه
رئيس برلمان العراق يؤكد من باريس أهمية دعم العراق أمنياً واقتصادياً
أردوغان: 19 عاما من الإصلاحات لتعزيز قوة الإدارات المحلية
ثوار بيتا يفرضون الكمامة على المستوطنين في جبل صبيح
برعاية وحضور رئيس الوزراء.. توقيع اتفاقية دعم من النرويج للجهاز المركزي للإحصاء
الشيخ الخزعلي: إغلاق امريكا لمواقع المقاومة يكشف عن فشلها في ميدان المواجهة
حزب الله: خطوة أمريكا بحق عدد كبير من المواقع الإعلامية تؤكد سياسة قمع الحريات
واشنطن تحكم بالسجن 23 عامًا لأمريكية أدينت بالتخابر مع حزب الله عقب استشهاد القائد سليماني
بعد 25 يومًا.. الأسير خضر عدنان يعلق إضرابه عن الطعام وعائلته تتحضر للاحتفال
حطام طائرتي استطلاع من نوع "سكان إيغل" في مديرية صرواح
باكستان..مقتل شخصين وإصابة 14 في انفجار بشرق البلاد
موسكو تعلن إطلاق طلقات تحذيرية ضد سفينة بريطانية في البحر الأسود ولندن تنفي
نائب في البرلمان الاوروبي : امريكا اكبر تهديد للديمقراطية في العالم
نيجيرفان بارزاني يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي
وزير الاتصالات: لاصحة لفشل إطلاق القمرين الصناعيين ناهيد وبارس 1
قائد الثورة الاسلامية يتلقى اللقاح الايراني المضاد لكورونا قريبا
الرئيس السريلانكي يهنئ رئيسي بفوزه في الانتخابات
حركة حق: القرصنة الأمريكية لعدد من القنوات الإعلامية إرهاب فكري ومحاربة لحرية التعبير
اعتداءات المستوطنين تتواصل على أهالي الشيخ جراح
الامين العام لمنظمة شنغهاي يهنئ حجة الاسلام رئيسي ويتمنى له النجاح
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن رغبته في التعاون مع إيران
مباحثات إيرانية عراقية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
اسرائيل بأقلام محلليها: یجب المغادرة
وزير الخارجية النمساوي: نؤيد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران