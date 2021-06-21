إيقاف مساعدات المشتقات النفطية يهدف لصنع ازمة إنسانية

أكد رئيس المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشوون الانسانية عبدالمحسن الطاووس أن قرار إيقاف مساعدات المشتقات النفطية للقطاع الصحي والمياه من قبل منظمة الامم المتحدة يهدف لصنع ازمة إنسانية في اليمن.

وكالة تبناك الإخبارية_ في تصريح له، أكد الطاووس انه تم خلال فترة سابقة تقليص منحة الوقود المقدمة من قبل اليونسيف الى نسبة 50% للمستشفيات وقطاع المياه، "ليتم بعد ذلك إيقافها بشكل نهائي في خطوة ضمن مخطط قوى التحالف يهدف للضغط على حكومة الإنقاذ ومحاولة إرضاخها."

وطالب المنظمات الأممية "للعمل بعيدا عن السياسة والابتزاز، وأن تتحرى الحياد في العمل الإنساني وفقا للوائحها المنظمة وأهدافها المرسومة."

ودعا الطاووس حكومة صنعاء للقيام بواجبها "تجاه محاولة صنع كارثة حقيقية من قبل هذه المنظمات المتماهية مع قوى التحالف الامريكي السعودي على اليمن."