النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ

السيد نصر الله: نعمل على معادلة "الاعتداء على القدس يعني حرباً إقليمية"

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يُلقي كلمة في مناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس قناة "المنار"، ويؤكد أن القدس المحتلة والمسجد الأقصى هما قضية الأمة كلها، ويتطرّق إلى الحرب الجائرة على اليمن، ويتحدّث عن الأوضاع الداخلية اللبنانية.
رمز الخبر: ۵۲۶۶۸
تأريخ النشر: 09 June 2021

أعلن الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أن المقاومة تعمل بجِد على أن "نصل إلى معادلة مفادها أن الاعتداء على القدس يعني حرباً إقليمية"، مشيراً إلى أن "أول الغيث في المعادلة الجديدة جاء من اليمن العزيز".

وفي كلمة له في الذكرى الثلاثين لتأسيس قناة "المنار"، قال السيد نصر الله إن "من الواضح أن الفلسطينيين مصمّمون على حماية القدس، ويبقى على الأمة أن تدعمهم"، مشدّداً على أن "القدس والمسجد الأقصى هما قضية الأمة كلّها".

وأشار إلى أننا "أمام عدوّ حاقد وأحمق ومأزوم، وقد يهرب إلى الأمام من مآزقه الداخلية"، لافتاً إلى أن رئيس وزراء الاحتلال، المنتهي تكليفه، بنيامين نتنياهو "قد يذهب إلى أيّ خيار أحمق نتيجة أزمته، ويجب متابعة هذا الأمر".

وتطرّق نصر الله إلى الحرب الجائرة على اليمن، وقال إنه "منذ اليوم الأول للعدوان السعودي على الشعب اليمني، آمنّا بقدرته على الصمود والانتصار"، مشيراً إلى أن ما يعانيه اللبنانيون اليوم "هو بعضُ ما يعانيه اليمنيون منذ سنوات، من أجل إجبارهم على التنازل".

وأكد أننا"نشهد اليوم فشل العدوان السعودي الأميركي على اليمن"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة تمارس الدجل والتضليل حين تقدّم نفسها كساعية لوقف الحرب على اليمن".

السيد نصر الله: حزب الله ضد اللجوء إلى الانتخابات النيابية المبكّرة
وبشأن الأوضاع الداخلية اللبنانية، والحديث عن انتخابات نيابية مبكّرة في حال عدم تشكيل حكومة جديدة، أكد الأمين العام لحزب الله أنه "يجب أن تُجرى الانتخابات النيابية في موعدها مهما تكن الظروف".

وأعلن السيد نصر الله أن الحزب ضد اللجوء إلى الانتخابات النيابية المبكّرة، موضحاً أنها "ليست حلاً، بل ملهاة ومضيعة للوقت"، داعياً القوى، التي تتحدّث عن انتخابات نيابية مبكّرة، إلى تأليف حكومة، ومشدّداً على أنه "يجب أن يضع المعنيون بتأليف الحكومة المشهدَ الإنساني أولاً قبل اعتباراتهم".

وبشأن موضوع الانتخابات، أكد السيد نصر الله أن "حزب الله لم يخطر في باله أصلاً تأجيلُ الانتخابات النيابية، ولم يناقش ذلك مع حلفائه".

وقال إنه يؤيّد "مواصلة السعي لتأليف الحكومة، وعدم اليأس.. ونحن نساعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مبادرته"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يسمع المعنيون بتأليف الحكومة أوجاعَ الناس، وأن يشاهدوا القلق في عيونهم".

واعتبر السيد نصر الله أن اتِّهام حزب الله بأنه السببُ في الأزمة، وتجاهُلَ الأسباب الحقيقية، هما "خطاب أميركي إسرائيلي".

ولفت إلى أن "الأداء الرسمي الحالي ضعيف في مختلف الملفات، على وقع انتظار تأليف الحكومة"، داعياً إلى "معالجة هذا الأداء الرسمي الضعيف، ولاسيما أن أزمة تأليف الحكومة طالت، وقد تطول".

المحتكرون يحتكرون الدواء والمواد الغذائية
وكشف أن معلومات حزب الله تفيد بأن "الدواء موجود في مستودعات يحتكرها تجار الدواء، وكذلك المواد الغذائية"، وأن "المحتكرين يسرحون ويمرحون ويحظَون بالتغطية السياسية".

وأدان المحتكرين في لبنان، وقال إنهم "خونة وقتلة وفجار"، معلناً أن "حزب الله يعرض تقديم 20 ألف متطوع لدعم الدولة في مواجهة الاحتكار".

وأشار السيد نصر الله إلى أن "الحلول الجذرية للأزمة الاقتصادية تحتاج إلى سنوات، ولا يجوز انتظارها بلا حل للوضع الحالي"، مضيفاً أن "تأليف حكومة جديدة هو المدخل الطبيعي لمواجهة أعراض الأزمة، ووضع البلد في طريق الحل".

وتساءل إن كان أحد أسباب تأجيل تأليف الحكومة "هو انتظار انتهاء الدعم على المواد الأساسية؟"، لافتاً إلى أن "إقرار البطاقة التمويلية في مجلس النواب يساعد على تخفيف معاناة الناس".

أمّا عن أزمة المحروقات التي يعاني جرّاءها لبنان، فقال السيد نصر الله إن "معالجة أزمة البنزين في لبنان ممكنة، لكنها تحتاج إلى قرار سياسي جريء"، مؤكداً أن "العرض الإيراني لإرسال المحروقات إلى لبنان، بالعملة اللبنانية، ما زال قائماً".

وكشف أنه عندما ييأس حزب الله من تحمُّل الدولة مسؤوليتها، "فإنه سيشتري بواخر محروقات، وسيُدخلها للشعب اللبناني عبر مرفأ بيروت"، موضّحاً أنه " يجب العمل على تخفيف المعاناة وسنقوم بإجراءات تتحدث عن نفسها".

وبشأن القلق، الذي عبّر عنه محبّو السيد نصر الله بعد خطابه الأخير في 25 أيار/مايو الماضي، وبدا خلاله متوعّكاً صحياً، قال "أعتزّ بمحبة المحبّين وأطمئنهم إلى أنني معهم وبينهم، وسنواصل الطريق معاً إن شاء الله"، مؤكداً أنه ما زال يحلم، ولديه أمل في "أننا سنصلّي معاً في المسجد الأقصى".

المصدر:الميادين 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المجلس السياسي الأعلى يرحب بمبادرة سلطنة عمان والمكتب السلطاني لرفع الحصار
وفاة سجين سياسي بالكورونا في سجن جو بعد 3 سنوات من اعتقاله
ميزان القوى منظوراً إليه من فلسطين
نهاية «المَلِك بيبي»: اليمين يستعدّ لوراثة اليمين
الطائرات بدون طيار المرتبطة بإيران هي سبب إضافي لإنهاء الحرب في العراق
هل أسدلت "سيف القدس" الستار عن شهر العسل الاقتصادي بين "إسرائيل" والإمارات؟
وزيرا الخارجية والري المصريان يبحثان ملف سد النهضة الإثيوبي
قاسم مصلح في العتبة الحسينة في كربلاء بعد إطلاق سراحه
ذوو الإحتياجات الخاصة بالديوانية يتظاهرون للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ 5 سنوات
القطاعات الخدمية بمحافظة الحديدة تنظم وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة
المجلس السياسي الأعلى يرحب بإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة
3 قتلى بتحطم مروحية للجيش الأفغاني
الخارجية ترفض تصريحات واشنطن بخصوص الجولان المحتل: الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً
غضب عارم في الكويت بعد لقاء الإعلامية فجر السعيد مع الإعلام الإسرائيلي ودعوتها إلى التطبيع
ماكرون يخفف من حادثة صفعه ويقول إنها تصرف فردي
مقتل ضابط صهيوني في السجن متهم بنقل معلومات خطيرة
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي باتجاه المنطقة الوسطى والجنوبية
أشكنازي: أتواصل مع 7 من نظرائي العرب يوميا عبر "واتساب"
العراق يرحب بالاستثمارات الايرانية في قطاع الزراعة
وزير النفط: شبكة الغاز تغطي 35 الف قرية في ايران
السيد نصر الله: نعمل على معادلة "الاعتداء على القدس يعني حرباً إقليمية"
المجلس السياسي الأعلى يرحب بإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة
«حماس» تكسر الجليد مع اليمن: شكراً «أنصار الله»
العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية
سیاسي أردني: الصراع مع المشروع الصهيوني صراع مفتوح لن يتوقف الا بزوال الاحتلال
قرار جديد للاحتلال الصهیوني يهدد بترحيل عائلات ناشطين فلسطينيين
وزير ايراني: الصادرات والواردات بمستوى مرض رغم الحظر وكورونا
الحلبوسي وطالباني يؤكدان اهمية الحوار لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل في اطار الدستور
ماكرون يخفف من حادثة صفعه ويقول إنها تصرف فردي
وفد عسكري من حماس برئاسة مروان عيسى يصل القاهرة وتفاصيل جديدة عن التسجيل الصوتي لأسير إسرائيلي