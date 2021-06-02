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حركة حماس تدعو لجعل يوم الجمعة المقبل يوم غضب في مدن الضفة الغربية

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، لجعل الجمعة المقبل يوم غضب في مدن الضفة والخروج بمسيرات حاشدة في جميع نقاط التماس، وقطع الطرق الالتفافية والتصعيد ضد المستوطنين الذي يعملون على فرض الأمر الواقع برعاية حكومة الاحتلال.
رمز الخبر: ۵۲۳۸۲
تأريخ النشر: 01 June 2021

وکالة تبناك الإخبارية_ قالت الحركة في بيان صحفي، إن الهجمة المرتدة التي يقوم بها قطعان المستوطنين في مدن الضفة وقراها واقتحام المسجد الأقصى، هي محاولة يائسة لحفظ ماء الوجه لحكومة الاحتلال، وإن هذا العدوان سيقابل من أبناء شعبنا بمزيد من المقاومة والتصدي.

وأضافت: "نتوجه بالتحية لأبناء شعبنا في بلدات بيتا ونعلين وكفر قدوم وبيت دجن ويطا ودير جرير ودير استيا الذين يخوضون معركة الحفاظ على الأرض، ويقدمون الدماء والشهداء في مواجهة عدوان عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال".

وأكدت على أن جماهير شعبنا جاهزة لخوض مشروع التحرر الوطني والدفاع عن الأرض والمقدسات، وأن تفعيل المقاومة الشاملة ضد الاحتلال والمستوطنين هو الخيار القادر على لجم العدوان وردع المستوطنين.

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