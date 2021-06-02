النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۴۸مشاهدات
‍ پ

100 عام على مجزرة تولسا .. الأمريكيون السود يحيون الذكرى فيما سياسات الفصل العنصري مستمرة

يتحضر الأمريكيون أصحاب البشرة السوداء، للاحتفال بالمئوية الأولى لمجازر تولسا بحقهم، إحدى أسوأ المجازر العنصرية التي شهدتها الولايات المتحدة في القرن الماضي.
رمز الخبر: ۵۲۳۷۷
تأريخ النشر: 01 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ تشكل بضع لوحات معدنية مثبتة في أسفل مبان حديثة، شاهدًا على متاجر امتلكها أمريكيون من اصحاب البشرة السوداء قبل تدميرها في إحدى أسوأ المجازر العنصرية التي شهدتها البلاد عام 1921 في مدينة تولسا.

وتعطي هذه الآثار النادرة في حي كان مزدهرًا لدرجة أن أطلق عليه "وول ستريت الأسود" لمحة عن تاريخ حي غرينوود الذي كان يقطنه السود تاريخيًا في تولسا في أوكلاهوما.

وعشية زيارة للرئيس جو بايدن، الذي يحظى بشعبية في أوساط الناخبين المتحدّرين من أصول إفريقية، سيحضر خلالها إحياء الذكرى المئة للمجزرة بعد عام شهد صعود حركة "حياة السود مهمة"، يتردد صدى عمليات القتل تلك في الأحداث الجارية اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وقال قاطن الحي الذي كان ناشطا مدافعا عن الحقوق المدنية بوبي إيتون (86 عاما) "جاءوا ودمّروا غرينوود وأحرقوا كل شيء".

قبل قرن، في المدينة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، أثار توقيف شاب أسود البشرة اتّهم بالاعتداء على امرأة بيضاء موجة عنف على أساس عنصري كانت الأسوأ في تاريخ البلاد.

وبعد توقيف ديك رولاند في 31 أيار/مايو 1921، تجمّع مئات البيض الغاضبين خارج مقر محكمة تولسا مؤكدين للسكان السود بأن لا مفر من إعدامه خارج نطاق القانون، وهي ممارسة كانت معهودة حينها واستمرت حتى ستينات القرن الماضي.

وتحرّكت مجموعة من الجنود الأمريكيين الأفارقة السابقين الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى، كان بعضهم يحمل السلاح، لحماية رولاند.

وارتفع مستوى التوتر وأطلقت النار. وتراجع السكان ذوو الأصول الإفريقية الذين كانوا الأقل عددا إلى غرينوود، الذي كان يعرف آنذاك بازدهاره اقتصاديا ووجود العديد من الأعمال التجارية فيه.

فجر اليوم التالي، نهب رجال بيض المباني وأحرقوها وطاردوا سكان الحي السود وضربوهم. وعلى مدى يوم كامل، عاثوا خرابا في "وول ستريت الأسود". وأما الشرطة فشاركت في التدمير بدلا من التدخل لمنعهم ليتحوّل الحي إلى أنقاض ورماد فيما قتل ما يقرب من 300 شخص. وخلّف الدمار نحو 10 آلاف مشرّد.

ويؤكد الكثير من سكان الحي، أن السبب الحقيقي للدمار كان الازدهار الذي حققه الأمريكيون من أصل إفريقي. ويقول "تسبب ذلك بدرجة كبيرة من الغيرة، ولا يزال الأمر كذلك".

وأدت سياسة للتخطيط الحضري أطلق عليها تجديد المدن ونفّذها مجلس مدينة تولسا منذ ستينات القرن الماضي إلى إخراج الملاك الأمريكيين من أصل إفريقي الذين جرى هدم منازلهم أو أعمالهم التجارية التي اعتُبرت متردية لإفساح المجال لإنشاء أبنية جديدة.

وأجهز شق طريق سريع بسبعة مسارات وسط الشارع الرئيسي على ما تبقى من ملامح الحي.

وعندما كان غرينوود على حاله في الماضي، كان هناك 40 مبنى والآن لم يتبق منه إلا نصف شارع، وحتى نصف الشارع هذا ليس حقًا وول ستريت الأسود.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الدبيبة في باريس.. مباحثات عسكرية ودبلوماسية
قادة أحزاب اليمين والوسط الإسرائيلية يجتمعون للاتفاق على الحكومة الجديدة
غانتس يلتقي سيناتور أمريكي وينتقد تصريحات نتنياهو
لبنان يفتقد دوره الكبير بالحفاظ على الوحدة والعيش المشترك
الكاظمي عن أحداث المنطقة الخضراء: هناك من حاول جرنا إلى المجهول
أزمة البنزين لا تزال ترخي بثقلها.. ازدحام أمام محطات الوقود في الجنوب
البابا فرنسيس يصدر أكبر تعديل في الكنيسة منذ 40 عاما لمكافحة التحرش بالأطفال
رئيس كولومبيا ينفي خروج الوضع في بلاده عن السيطرة
النائب كرامي: ما أحوج لبنان إلى رئيس حكومة مثل الشهيد كرامي
مسيرة مليونية في بيشاور دعما للقدس وتأييداً لحق الشعب الفلسطيني في دحر الاحتلال
إعلامياً.. لهذا لم يعد أحد يصدق "الرواية الإسرائيلية"
من ربح حرب غزة 2021؟
هجوم إيران وحماس على القدس / غزة ضد "إسرائيل"
المبعوث الأممي يكشف عن خطة لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة
صمود المقاومة أفشل محاولات تهويد القدس والأقصى
تفاصيل اجتماع الفصائل الفلسطينية مع رئيس المخابرات المصرية.. لجان المقاومة تكشف عن انفراجة بملف رفع الحصار عن قطاع غزة
مسيرة لموظفي الأونروا في غزة.. الآلاف يخرجون للمطالبة بإقالة مدير عمليات الوكالة
السنوار: ملف تبادل الاسرى شهد تحركًا وتذكروا الرقم "1111"
بكين ستسمح للعائلات بإنجاب ثلاثة أطفال آملة برفع معدل المواليد
مدير المخابرات المصرية يغادر قطاع غزة بعد زيارة لساعات التقى خلالها السنوار
أمير قطر يبحث مع رئيس الحكومة التونسية تعزيز العلاقات الثنائية
سعيد يودع رئيس المجلس الرئاسي الليبي في ختام زيارته إلى تونس
سلاح البحرية يواصل جهود إخماد حريق هائل اندلع في سفينة حاويات قبل أسبوع
وزير الإعلام ضيف الله الشامي يزور المناطق المحررة في عملية جيزان الواسعة
ممثل حماس: دعوة السيد الحوثي بتقاسم كسرة الخبز مع الفلسطينيين تلغي الحدود
الوفد المصري في غزة يجتمع بنائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمر
الناطق باسم حركة حماس : المقاومة قادرة على أن تفتح كل الجبهات
وفد الحكومة يوافق على مسودة اتفاق الحركة الشعبية
المصور الصحفي وهبي مكية يتحدث عن ظروف اعتقاله الصعبة في سجون الاحتلال
حماس تعلن رفضها ربط كيان الاحتلال ملف الأسرى بالهدوء والإعمار في غزة